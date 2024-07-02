Кабмин отменил некоторые условия для подачи заявления в Реестр ущерба — Finance.ua

Кабмин отменил некоторые условия для подачи заявления в Реестр ущерба
Кабинет министров сократил количество обязательных условий для подачи заявления в Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Что изменилось
- в изменениях исключили положения о наличии в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, акта комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф;
- кроме того, предполагается, что заявитель сможет получать уведомления в «Дії» о возможности подать заявление, а также о его статусе.
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Напомним, Министерство цифровой трансформации 2 апреля 2024 года запустило в «Дії» сервис подачи заявлений в международный Реестр ущерба о поврежденном и уничтоженном имуществе в результате российской агрессии.
Справка Finance.ua:
- владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный Реестр убытков через Дію. Эти данные станут основой для репараций, которые должна уплатить россия. Кто может подать заявку?
- Недавно подать заявление в международный Реестр ущерба стало еще проще — такая функция появилась в веб-версии Дії. Раньше это можно было сделать только через приложение.
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