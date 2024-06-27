Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія»

Личные финансы
25
Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія»
Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія»
Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный реестр ущерба через «Дія». Эти данные станут основой для репараций, которые должна выплатить россия.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как говорится в сообщении, расширены возможности для владельцев жилья и начато бета-тестирование обновленного сервиса.

Кто может подать заявку

  • граждане Украины;
  • совершеннолетние;
  • лица, имеющие карточку налогоплательщика.
Присоединиться к бета-тестированию и подать заявление в Реестр через «Дія» можно даже если:
  • ваше жилье находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;
  • право собственности не зарегистрировано в Реестре прав на недвижимое имущество;
  • нет акта от местных властей об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья, и вы не подавались на «єВідновлення».
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
«Важно, чтобы каждый пострадавший украинец подал заявление о причиненном ущербе. Так мы покажем всему миру реальную картину ущерба и зверств от поступков оккупанта. И самое важное — ваши заявления помогут запустить компенсационный механизм, который трансформируется в репарации и восстановление страны», — говорится в сообщении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.