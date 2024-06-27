Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія» — Finance.ua

Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія»
Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный реестр ущерба через «Дія». Эти данные станут основой для репараций, которые должна выплатить россия.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как говорится в сообщении, расширены возможности для владельцев жилья и начато бета-тестирование обновленного сервиса.
Кто может подать заявку
- граждане Украины;
- совершеннолетние;
- лица, имеющие карточку налогоплательщика.
Присоединиться к бета-тестированию и подать заявление в Реестр через «Дія» можно даже если:
- ваше жилье находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;
- право собственности не зарегистрировано в Реестре прав на недвижимое имущество;
- нет акта от местных властей об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья, и вы не подавались на «єВідновлення».
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
«Важно, чтобы каждый пострадавший украинец подал заявление о причиненном ущербе. Так мы покажем всему миру реальную картину ущерба и зверств от поступков оккупанта. И самое важное — ваши заявления помогут запустить компенсационный механизм, который трансформируется в репарации и восстановление страны», — говорится в сообщении.
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