Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія» — Finance.ua

Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія» Сегодня 12:00 — Личные финансы

Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр ущерба: новый сервис в «Дія»

Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный реестр ущерба через «Дія». Эти данные станут основой для репараций, которые должна выплатить россия.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как говорится в сообщении, расширены возможности для владельцев жилья и начато бета-тестирование обновленного сервиса.

Кто может подать заявку

граждане Украины;

совершеннолетние;



лица, имеющие карточку налогоплательщика.

Присоединиться к бета-тестированию и подать заявление в Реестр через «Дія» можно даже если:

ваше жилье находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

право собственности не зарегистрировано в Реестре прав на недвижимое имущество;

нет акта от местных властей об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья, и вы не подавались на «єВідновлення».

«Важно, чтобы каждый пострадавший украинец подал заявление о причиненном ущербе. Так мы покажем всему миру реальную картину ущерба и зверств от поступков оккупанта. И самое важное — ваши заявления помогут запустить компенсационный механизм, который трансформируется в репарации и восстановление страны», — говорится в сообщении.

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