Кого выбрали будущим голосом финансового блогинга (результаты Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Кого выбрали будущим голосом финансового блогинга (результаты Fin Blogger Award)

Личные финансы
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Кого выбрали будущим голосом финансового блогинга (результаты Fin Blogger Award)
Кого выбрали будущим голосом финансового блогинга (результаты Fin Blogger Award)
26 июня в Киеве в Unit. City состоялось награждение по престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой выступали «Минфин» и «Биржевой университет».
Награды были вручены в семи номинациях. Впрочем, были еще внеконкурсные номинации. В этих номинациях нет публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере. Имена лауреатов были объявлены непосредственно во время церемонии награждения.
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Одной из внеконкурсных номинаций была «Будущий голос финансового блогинга».
Победу в этой номинации одержала Надежда Полякова. На своей Instagram-странице она рассказывает о финансовых ошибках, дает финансовые советы.
Добавим, что в 2024 году победу в этой номинации одержала финансовый и инвестиционный эксперт, блогер в номинациях — Марина Король. В 2023 году триумфатором «Будущий голос финансового блогинга» стал биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях — Александр Королюк.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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