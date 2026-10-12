В Киеве пенсионерка забыла в автобусе сумку с более чем 1 млн грн и золотом

Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым., kyiv.npu.gov.ua

В Киеве стражи порядка вернули 70-летней женщине сумку, которую она случайно оставила в общественном транспорте. Внутри были сбережения на сумму более 1 млн грн в разных валютах, золотые украшения и документы на недвижимость.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как нашли потерянную сумку

За помощью в полицию Киева обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после того как вышла из общественного транспорта в Деснянском районе, она заметила отсутствие своих вещей.

В ручной клади она везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость.

В ручной клади женщина везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость, kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители начали проверять все возможные версии происшествия. Оперативники установили автобус, в котором ехала киевлянка, и вместе с водителем осмотрели транспортное средство.

В результате выяснилось, что при движении автобуса сумка упала в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом, так называемой «гармошкой». Чтобы получить вещи, полицейским пришлось разобрать металлические элементы этого механизма.

Во время движения автобуса сумка упала, kyiv.npu.gov.ua