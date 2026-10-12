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В Киеве пенсионерка забыла в автобусе сумку с более чем 1 млн грн и золотом

Личные финансы
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Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым.
Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым., kyiv.npu.gov.ua
В Киеве стражи порядка вернули 70-летней женщине сумку, которую она случайно оставила в общественном транспорте. Внутри были сбережения на сумму более 1 млн грн в разных валютах, золотые украшения и документы на недвижимость.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как нашли потерянную сумку

За помощью в полицию Киева обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после того как вышла из общественного транспорта в Деснянском районе, она заметила отсутствие своих вещей.
В ручной клади она везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость.
В ручной клади женщина везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость
В ручной клади женщина везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость, kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители начали проверять все возможные версии происшествия. Оперативники установили автобус, в котором ехала киевлянка, и вместе с водителем осмотрели транспортное средство.
В результате выяснилось, что при движении автобуса сумка упала в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом, так называемой «гармошкой». Чтобы получить вещи, полицейским пришлось разобрать металлические элементы этого механизма.
Во время движения автобуса сумка упала
Во время движения автобуса сумка упала, kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым.
По материалам:
Finance.ua
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