В Киеве пенсионерка забыла в автобусе сумку с более чем 1 млн грн и золотом

В Киеве стражи порядка вернули 70-летней женщине сумку, которую она случайно оставила в общественном транспорте. Внутри были сбережения на сумму более 1 млн грн в разных валютах, золотые украшения и документы на недвижимость.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Как нашли потерянную сумку
За помощью в полицию Киева обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после того как вышла из общественного транспорта в Деснянском районе, она заметила отсутствие своих вещей.
В ручной клади она везла более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость.
Правоохранители начали проверять все возможные версии происшествия. Оперативники установили автобус, в котором ехала киевлянка, и вместе с водителем осмотрели транспортное средство.
В результате выяснилось, что при движении автобуса сумка упала в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом, так называемой «гармошкой». Чтобы получить вещи, полицейским пришлось разобрать металлические элементы этого механизма.
Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым.