Укрпочта будет доставлять энергетические приборы из-за границы без пошлины и НДС

Украинцы могут заказывать из-за границы энергетические приборы без уплаты ввозной пошлины и НДС. Льгота распространяется, в частности, на генераторы, солнечные панели и аккумуляторы, которые приходят в Украину в почтовых и экспресс-отправлениях.

Об этом сообщает Укрпочта.

Что нужно учесть

Для льготного таможенного оформления важно, чтобы в документах были верно указаны характеристики и стоимость товара.

Декларантом перед таможней Украины выступает именно Укрпочта, а не отправитель или получатель. Укрпочта должна задекларировать товар, указав необходимый набор данных и код льгот, предусмотренных законодательством. Вот почему важно предоставить компании все необходимые данные.

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Так, для таможенного оформления требуется информация, которая включает:

название товара и бренд производителя;

страну производителя;

коммерческое описание;

технические данные о мощности;

код товара согласно УКТВЭД;

корректную стоимость товара и валюту, в которой была произведена оплата;

другие запрашиваемые сведения.

На какие товары распространяются льготы и какие данные требуются

Без уплаты ввозных пошлин и НДС можно оформить определенные законодательством энергетические товары, среди которых:

электрогенераторы на газе и бензине;

солнечные панели;

аккумуляторы;

другие товары, на которые распространяются соответствующие таможенные льготы.

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Как проходит таможенное оформление

В первую очередь отправитель должен правильно описать товар и указать необходимые характеристики. Если нет информации, Укрпочта может обратиться к получателю для уточнения данных.

Такие запросы могут поступать по электронной почте, SMS или в Viber, по телефону или через страницу отслеживания посылки на сайте оператора. Чтобы не задерживать оформление, получателю следует своевременно отвечать на запросы.