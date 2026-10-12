Укрпочта будет доставлять энергетические приборы из-за границы без пошлины и НДС
Что нужно учесть
- название товара и бренд производителя;
- страну производителя;
- коммерческое описание;
- технические данные о мощности;
- код товара согласно УКТВЭД;
- корректную стоимость товара и валюту, в которой была произведена оплата;
- другие запрашиваемые сведения.
На какие товары распространяются льготы и какие данные требуются
- электрогенераторы на газе и бензине;
- солнечные панели;
- аккумуляторы;
- другие товары, на которые распространяются соответствующие таможенные льготы.
Как проходит таможенное оформление
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