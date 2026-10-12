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Укрпочта будет доставлять энергетические приборы из-за границы без пошлины и НДС

Личные финансы
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Зарядная станция
Зарядная станция
Украинцы могут заказывать из-за границы энергетические приборы без уплаты ввозной пошлины и НДС. Льгота распространяется, в частности, на генераторы, солнечные панели и аккумуляторы, которые приходят в Украину в почтовых и экспресс-отправлениях.
Об этом сообщает Укрпочта.

Что нужно учесть

Для льготного таможенного оформления важно, чтобы в документах были верно указаны характеристики и стоимость товара.
Декларантом перед таможней Украины выступает именно Укрпочта, а не отправитель или получатель. Укрпочта должна задекларировать товар, указав необходимый набор данных и код льгот, предусмотренных законодательством. Вот почему важно предоставить компании все необходимые данные.
Так, для таможенного оформления требуется информация, которая включает:
  • название товара и бренд производителя;
  • страну производителя;
  • коммерческое описание;
  • технические данные о мощности;
  • код товара согласно УКТВЭД;
  • корректную стоимость товара и валюту, в которой была произведена оплата;
  • другие запрашиваемые сведения.

На какие товары распространяются льготы и какие данные требуются

Без уплаты ввозных пошлин и НДС можно оформить определенные законодательством энергетические товары, среди которых:
  • электрогенераторы на газе и бензине;
  • солнечные панели;
  • аккумуляторы;
  • другие товары, на которые распространяются соответствующие таможенные льготы.
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Как проходит таможенное оформление

В первую очередь отправитель должен правильно описать товар и указать необходимые характеристики. Если нет информации, Укрпочта может обратиться к получателю для уточнения данных.
Такие запросы могут поступать по электронной почте, SMS или в Viber, по телефону или через страницу отслеживания посылки на сайте оператора. Чтобы не задерживать оформление, получателю следует своевременно отвечать на запросы.
Если дополнительные уточнения не поступали, это означает, что имеющихся данных достаточно для оформления. После получения необходимой информации таможня проверяет декларацию и производит таможенное оформление с учетом предусмотренных законодательством льгот. После этого посылку доставляют получателю.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаНДССолнечная энергетика
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