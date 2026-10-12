В Украине запускают грантовую программу для женщин-предпринимателей: условия участия
Что известно о программе
- оборудование и упаковка;
- сертификация;
- цифровые решения;
- энергоэффективность;
- прочие согласованные товары и услуги.
Как будет проходить программа
- Октябрь — 8 ноября 2026 года: регистрация. В этот период желающие могут подать заявки на участие в программе.
- Ноябрь 2026 года: вводное онлайн-обучение. Для всех участниц проведут четыре тематические онлайн-сессии.
- Конец ноября — декабрь 2026 года: отбор в углубленную программу. По результатам вступительного этапа выберут 200 участников.
- После отбора: оценка цифровой зрелости бизнеса. Участницы пройдут оценку с помощью «Компаса цифровой зрелости» и получат персонализированные рекомендации по развитию бизнеса.
- Декабрь 2026-февраль 2027 года: углубленное обучение. Программа включает девять практических блоков, а также наставническую и психосоциальную поддержку.
- Февраль 2027 года: отбор бизнес-проектов. По результатам обучения и оценки бизнес-планов 39 участниц получат бизнес-ваучеры номиналом в 100 тыс. грн каждый. Еще 10 сильнейших проектов пройдут до финального мероприятия Grand Pitch Day.
- Февраль 2027 года: обучающий визит в Ивано-Франковск. Участницы смогут приобщиться к встречам с экспертами, обмену опытом и нетворкингом.
- Март 2027 года: Grand Pitch Day. Десять сильнейших бизнес-проектов представляют во время финального мероприятия. По его результатам определят победительницу, которая получит главное отличие — бизнес-ваучер на 270 тыс. грн.
Какую финансовую поддержку предусматривает программа
Кто может подать заявку
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