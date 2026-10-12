В Украине запускают грантовую программу для женщин-предпринимателей: условия участия

В Украине запускается образовательно-грантовая программа «Початок 2», предназначенная для женщин, имеющих бизнес-идею или уже развивающих собственное дело в сфере сельского хозяйства, пищевой переработки и смежных отраслях.

Программа запускается Министерством цифровой трансформации Украины совместно с сетью центров поддержки предпринимателей Дія. Бізнес и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта в партнерстве с ООН Женщины в Украине.

Что известно о программе

«Початок 2» объединяет практическое обучение с работой над собственным бизнесом — от диагностики и планирования до усиления конкурентоспособности и масштабирования. Участницы будут работать с экспертами, получать наставническую и психосоциальную поддержку и формировать собственный бизнес-план.

Бизнес-ваучер не предусматривает прямую денежную выплату участницы. Поддержку будут оказывать через оплату согласованных товаров и услуг в соответствии с разработанным планом развития.

На что можно использовать бизнес-ваучер:

оборудование и упаковка;

сертификация;

цифровые решения;

энергоэффективность;

прочие согласованные товары и услуги.

Как будет проходить программа

Программа будет состоять из нескольких этапов — от регистрации и вводной онлайн-учебы до отбора бизнес-проектов и презентации сильнейших из них:

Октябрь — 8 ноября 2026 года: регистрация. В этот период желающие могут подать заявки на участие в программе. Ноябрь 2026 года: вводное онлайн-обучение. Для всех участниц проведут четыре тематические онлайн-сессии. Конец ноября — декабрь 2026 года: отбор в углубленную программу. По результатам вступительного этапа выберут 200 участников. После отбора: оценка цифровой зрелости бизнеса. Участницы пройдут оценку с помощью «Компаса цифровой зрелости» и получат персонализированные рекомендации по развитию бизнеса. Декабрь 2026-февраль 2027 года: углубленное обучение. Программа включает девять практических блоков, а также наставническую и психосоциальную поддержку. Февраль 2027 года: отбор бизнес-проектов. По результатам обучения и оценки бизнес-планов 39 участниц получат бизнес-ваучеры номиналом в 100 тыс. грн каждый. Еще 10 сильнейших проектов пройдут до финального мероприятия Grand Pitch Day. Февраль 2027 года: обучающий визит в Ивано-Франковск. Участницы смогут приобщиться к встречам с экспертами, обмену опытом и нетворкингом. Март 2027 года: Grand Pitch Day. Десять сильнейших бизнес-проектов представляют во время финального мероприятия. По его результатам определят победительницу, которая получит главное отличие — бизнес-ваучер на 270 тыс. грн.

Какую финансовую поддержку предусматривает программа

В рамках программы предусмотрено 4,2 млн гривен финансовой поддержки.

После вступительного онлайн-этапа 200 участников пройдут углубленную программу, а по ее результатам 40 из них получат финансирование для развития собственного дела.

Кто может подать заявку

Программа включает Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую и Харьковскую области. Также подать заявку могут женщины-ВПЛ из Донецкой области, которые сейчас проживают в других регионах Украины.