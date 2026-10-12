0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запускают грантовую программу для женщин-предпринимателей: условия участия

Личные финансы
353
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В рамках программы предусмотрено 4,2 млн гривен финансовой поддержки.
В рамках программы предусмотрено 4,2 млн гривен финансовой поддержки.
В Украине запускается образовательно-грантовая программа «Початок 2», предназначенная для женщин, имеющих бизнес-идею или уже развивающих собственное дело в сфере сельского хозяйства, пищевой переработки и смежных отраслях.
Программа запускается Министерством цифровой трансформации Украины совместно с сетью центров поддержки предпринимателей Дія. Бізнес и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта в партнерстве с ООН Женщины в Украине.

Что известно о программе

«Початок 2» объединяет практическое обучение с работой над собственным бизнесом — от диагностики и планирования до усиления конкурентоспособности и масштабирования. Участницы будут работать с экспертами, получать наставническую и психосоциальную поддержку и формировать собственный бизнес-план.
Бизнес-ваучер не предусматривает прямую денежную выплату участницы. Поддержку будут оказывать через оплату согласованных товаров и услуг в соответствии с разработанным планом развития.
На что можно использовать бизнес-ваучер:
  • оборудование и упаковка;
  • сертификация;
  • цифровые решения;
  • энергоэффективность;
  • прочие согласованные товары и услуги.
Место для вашей рекламы

Как будет проходить программа

Программа будет состоять из нескольких этапов — от регистрации и вводной онлайн-учебы до отбора бизнес-проектов и презентации сильнейших из них:
  1. Октябрь — 8 ноября 2026 года: регистрация. В этот период желающие могут подать заявки на участие в программе.
  2. Ноябрь 2026 года: вводное онлайн-обучение. Для всех участниц проведут четыре тематические онлайн-сессии.
  3. Конец ноября — декабрь 2026 года: отбор в углубленную программу. По результатам вступительного этапа выберут 200 участников.
  4. После отбора: оценка цифровой зрелости бизнеса. Участницы пройдут оценку с помощью «Компаса цифровой зрелости» и получат персонализированные рекомендации по развитию бизнеса.
  5. Декабрь 2026-февраль 2027 года: углубленное обучение. Программа включает девять практических блоков, а также наставническую и психосоциальную поддержку.
  6. Февраль 2027 года: отбор бизнес-проектов. По результатам обучения и оценки бизнес-планов 39 участниц получат бизнес-ваучеры номиналом в 100 тыс. грн каждый. Еще 10 сильнейших проектов пройдут до финального мероприятия Grand Pitch Day.
  7. Февраль 2027 года: обучающий визит в Ивано-Франковск. Участницы смогут приобщиться к встречам с экспертами, обмену опытом и нетворкингом.
  8. Март 2027 года: Grand Pitch Day. Десять сильнейших бизнес-проектов представляют во время финального мероприятия. По его результатам определят победительницу, которая получит главное отличие — бизнес-ваучер на 270 тыс. грн.

Какую финансовую поддержку предусматривает программа

В рамках программы предусмотрено 4,2 млн гривен финансовой поддержки.
После вступительного онлайн-этапа 200 участников пройдут углубленную программу, а по ее результатам 40 из них получат финансирование для развития собственного дела.

Кто может подать заявку

Программа включает Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую и Харьковскую области. Также подать заявку могут женщины-ВПЛ из Донецкой области, которые сейчас проживают в других регионах Украины.
Регистрация продолжается до 8 ноября 2026 года, 23:59 на официальном сайте программы по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесАгробизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems