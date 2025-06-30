В «Дія» появилась новая услуга для водителей — Finance.ua

В «Дія» появилась новая услуга для водителей Сегодня 18:30 — Личные финансы

В «Дія» появилась новая услуга для водителей

В приложение «Дія» добавили новую услугу для водителей — замену техпаспорта онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Если вы потеряли или повредили документ, меняете номерные знаки или персональные данные или просто хотите перейти из пластика на цифру или наоборот — закажите новый техпаспорт у Действия», — говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой:

В приложении «Дія» перейдите в раздел Сервисы → Водители → Замена техпаспорта или меню документа. Укажите причину замены. При необходимости выберите новые номера. Выберите тип техпаспорта: цифровой или цифровой пластиковый. Укажите способ доставки: отделение Укрпочты или курьер. Подтвердите или обновите контактные данные. Подпишите заявление и оплатите в течение 24 часов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизироваться в приложении «Дія».

В случае изменения технических характеристик авто (объем двигателя, тип горючего и т. п. ) за услугой следует обратиться в сервисный центр МВД.

Сервис доступен, если:

вам 18 или больше лет;

имеете РНУКНП (налоговый номер) в «Дія»;

в приложении «Дія» есть биометрический документ: паспорт или свидетельство;

вы владелец транспортного средства, и свидетельство о регистрации уже в «Дія».

Напомним, если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить , даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.

С начала июня в Украине заработал новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.

Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».

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