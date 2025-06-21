Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті — Finance.ua

Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті
Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити, навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як це зробити.
Втрата техпаспорту: як відновити документ, якщо власник в іншому місті
Незалежно від місця реєстрації зверніться до будь-якого сервісного центру МВС. Це може зробити як власник транспортного засобу, так і уповноважена особа.
Які документи потрібні:
- паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- довіреність, якщо звертається уповноважена особа.
Фахівці зауважують, привозити автомобіль при відновленні втраченого техпаспорту не обовʼязково.
Скільки коштує послуга
Адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у день звернення. Послуга триває близько 30 хвилин.
За бажанням, можна залишити номерний знак або обрати новий з переліку наявних.
Орієнтовна вартість складає 1240 грн. Сюди входить:
- адмінпослуга — 350 грн;
- бланк свідоцтва — 540 грн;
- нові номерні знаки (за бажанням) — 350 грн.
Також є можливість замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.
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