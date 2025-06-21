Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті — Finance.ua

Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті Сьогодні 16:08 — Технології&Авто

Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті

Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити, навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили , як це зробити.

Втрата техпаспорту: як відновити документ, якщо власник в іншому місті

Незалежно від місця реєстрації зверніться до будь-якого сервісного центру МВС. Це може зробити як власник транспортного засобу, так і уповноважена особа.

Які документи потрібні:

паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довіреність, якщо звертається уповноважена особа.

Фахівці зауважують, привозити автомобіль при відновленні втраченого техпаспорту не обовʼязково.

Скільки коштує послуга

Адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у день звернення. Послуга триває близько 30 хвилин.

За бажанням, можна залишити номерний знак або обрати новий з переліку наявних.

Орієнтовна вартість складає 1240 грн. Сюди входить:

адмінпослуга — 350 грн;

бланк свідоцтва — 540 грн;

нові номерні знаки (за бажанням) — 350 грн.

Також є можливість замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

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