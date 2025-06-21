Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті

Технології&Авто
2
Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті
Втрата техпаспорта: що робити, якщо власник перебуває в іншому місті
Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити, навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як це зробити.

Втрата техпаспорту: як відновити документ, якщо власник в іншому місті

Незалежно від місця реєстрації зверніться до будь-якого сервісного центру МВС. Це може зробити як власник транспортного засобу, так і уповноважена особа.
Які документи потрібні:
  • паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • довіреність, якщо звертається уповноважена особа.
Фахівці зауважують, привозити автомобіль при відновленні втраченого техпаспорту не обовʼязково.

Скільки коштує послуга

Адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у день звернення. Послуга триває близько 30 хвилин.
За бажанням, можна залишити номерний знак або обрати новий з переліку наявних.
Орієнтовна вартість складає 1240 грн. Сюди входить:
  • адмінпослуга — 350 грн;
  • бланк свідоцтва — 540 грн;
  • нові номерні знаки (за бажанням) — 350 грн.
Також є можливість замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems