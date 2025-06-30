В Rakuten Viber рассказали о новой мошеннической схеме — Finance.ua

В Rakuten Viber рассказали о новой мошеннической схеме Сегодня 17:20 — Личные финансы

В Rakuten Viber рассказали о новой мошеннической схеме

Более 60% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками. И хотя украинцы делают все возможное, чтобы знать о кибербезопасности больше, злоумышленники все равно придумывают новые сценарии.

Rakuten Viber рассказали о ставшей популярной в последние месяцы схеме.

В чем состоит мошенническая схема

Злоумышленники связываются с продавцами через мессенджеры, представляясь покупателями из OLX, которые уже оплатили товар. Далее мошенники посылают фейковые ссылки с просьбой перейти по ним для получения денег.

Переходя по таким ссылкам, продавцы попадают на поддельные сайты, похожие на официальные платформы. Там их просят ввести данные банковской карты, пароли или другую конфиденциальную информацию. После получения данных мошенники могут украсть деньги или совершить несанкционированные операции от имени пользователя.

Подобная мошенническая схема уже распространялась по сети в декабре 2024 года. Тогда злоумышленники звонили или писали, выдавая себя за известные сервисы, и просили ввести код из СМС. Этот код использовали для взлома аккаунтов Viber.

Как предотвратить мошенничество

Настоящая оплата и доставка OLX осуществляется исключительно через официальный сайт или приложение сервиса. Какие функции помогут обезопасить себя от злоумышленников:

Ограничьте сообщения и вызовы от неизвестных контактов. Это можно сделать в меню Настройки → Конфиденциальность → Запросы на сообщения. При запросе от незнакомого контакта пользователь может сразу же удалить, заблокировать или пожаловаться на сообщение. Включите автоматическую проверку спама. Эта функция поможет фильтровать нежелательные сообщения. Для этого выберите пункт Параметры → Конфиденциальность → Автоматическая проверка спама. Включите функцию «Идентификация абонентов». Она маркирует звонки от неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества. Функцию уже активировали более 3 млн украинцев. Для включения функции перейдите в Параметры → Вызовы и сообщения → Идентификация абонентов (для Android).

«Никогда и никому не передавайте свои личные данные, в частности пароли, данные банковской карты, документы или просто коды из SMS. Особенно тщательно относитесь к незнакомым контактам и сайтам. А упомянутые функции помогут дополнительно защитить себя от мошенников», — подчеркнули в Rakuten Viber.

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