В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество

Личные финансы
40
В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество
В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество
В какие сроки нужно подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество и на что следует обратить внимание — рассказали специалисты Юридического советчика.
В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…» заявление о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества подается в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, уполномоченную рассматривать заявления о предоставление компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества на соответствующей территории.
В то же время такое заявление подается во время действия военного положения и в течение 1 года со дня его прекращения или отмены на территории, на которой находится (находился) уничтоженный объект недвижимого имущества.
Но, обратите внимание, согласно ч. 11 этой же статьи в случае подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, приоритетное право на получение компенсации и т. п., ограничение относительно срока подачи заявления не распространяется на предоставление этих документов.

Что это значит

Если у Вас по определенным причинам отсутствуют отдельные документы, например не успели восстановить документы или получить Свидетельство о праве на наследство, их можно подать и позже, с нарушением срока. Законом прямо предусмотрено, что заявление может быть подано при отсутствии таких документов вследствие их потери или в связи с необходимостью установления фактов, имеющих юридическое значение.
В таком случае получатель компенсации предоставляет такие документы дополнительно или обращается в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации с просьбой содействовать в получении соответствующих документов.
Читайте также
Во всех ли случаях предоставляется 1-летний срок на подачу заявления на компенсацию? Есть одно исключение: на объекты, которые повреждены или уничтожены вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины (а это, например, заминирование, разминирование и т. п.), заявление может быть подано после прекращения или отмены военного положения, но не позднее чем в течение 3-х лет с даты прекращения или отмены военного положения на территории, на которой находится (находился) поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества.

Выводы

Поскольку подача информационного сообщения — это, так сказать, первый шаг к подаче заявления на компенсацию, то и одно, и другое следует подать не позднее:
  • 1 года со дня прекращения или отмены военного положения на территории, где находится уничтоженное имущество;
  • 3 лет с даты прекращения (отмены) военного положения на соответствующей территории, при условии, что объект был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии после прекращения или отмены военного положения (заминирование, разминирование и т. п.).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.