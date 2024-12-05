В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество — Finance.ua

В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество Сегодня 08:34 — Личные финансы

В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество

В какие сроки нужно подать заявление на компенсацию за уничтоженное имущество и на что следует обратить внимание — рассказали специалисты Юридического советчика.

В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…» заявление о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества подается в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, уполномоченную рассматривать заявления о предоставление компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества на соответствующей территории.

В то же время такое заявление подается во время действия военного положения и в течение 1 года со дня его прекращения или отмены на территории, на которой находится (находился) уничтоженный объект недвижимого имущества.

Но, обратите внимание, согласно ч. 11 этой же статьи в случае подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, приоритетное право на получение компенсации и т. п. , ограничение относительно срока подачи заявления не распространяется на предоставление этих документов.

Что это значит

Если у Вас по определенным причинам отсутствуют отдельные документы, например не успели восстановить документы или получить Свидетельство о праве на наследство, их можно подать и позже, с нарушением срока. Законом прямо предусмотрено, что заявление может быть подано при отсутствии таких документов вследствие их потери или в связи с необходимостью установления фактов, имеющих юридическое значение.

В таком случае получатель компенсации предоставляет такие документы дополнительно или обращается в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации с просьбой содействовать в получении соответствующих документов.

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Во всех ли случаях предоставляется 1-летний срок на подачу заявления на компенсацию? Есть одно исключение: на объекты, которые повреждены или уничтожены вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины (а это, например, заминирование, разминирование и т. п. ), заявление может быть подано после прекращения или отмены военного положения, но не позднее чем в течение 3-х лет с даты прекращения или отмены военного положения на территории, на которой находится (находился) поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества.

Выводы

Поскольку подача информационного сообщения — это, так сказать, первый шаг к подаче заявления на компенсацию, то и одно, и другое следует подать не позднее:

1 года со дня прекращения или отмены военного положения на территории, где находится уничтоженное имущество;

3 лет с даты прекращения (отмены) военного положения на соответствующей территории, при условии, что объект был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии после прекращения или отмены военного положения (заминирование, разминирование и т. п. ).

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