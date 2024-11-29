Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости — Finance.ua
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Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости

Недвижимость
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Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости
Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости
Специалисты Юридического советчика ВПЛ рассказали, можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимого имущества и как подавать заявление на такую ​​компенсацию.

Что об этом говорит закон

Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимости» не содержит ограничений по количеству объектов недвижимости, за которые можно получить компенсацию.
  • То есть неважно, было у человека три дома или один, если они были разрушены, то он имеет право подать заявление на получение компенсации за каждый из таких объектов.

Как подать заявление

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…», заявление о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества подается по каждому уничтоженному объекту недвижимого имущества отдельно.
То есть если есть 2 уничтоженных жилых объекта, заявления подается также два — на каждый объект отдельно.
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Напомним, заявление о предоставлении компенсации можно будет подать любым удобным способом:
  • в «Дія»;
  • через ЦПАУ;
    через орган социальной защиты населения;
  • у нотариуса.
При этом к заявлениям о предоставлении компенсации приравниваются поданные до 22.05.2023 г. информационные сообщения.

Важно!

Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), принятые в эксплуатацию, осуществляется исключительно путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья.
Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется на выбор заявителя:
  • путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья
  • или путем предоставления средств для финансирования строительства,
  • или передачи в собственность получателю компенсации объекта недвижимого имущества, восстановленного в рамках реализации местных программ восстановления взамен уничтоженного объекта недвижимого имущества.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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