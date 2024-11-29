Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости — Finance.ua

Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости
Специалисты Юридического советчика ВПЛ рассказали, можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимого имущества и как подавать заявление на такую компенсацию.
Что об этом говорит закон
Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимости» не содержит ограничений по количеству объектов недвижимости, за которые можно получить компенсацию.
- То есть неважно, было у человека три дома или один, если они были разрушены, то он имеет право подать заявление на получение компенсации за каждый из таких объектов.
Как подать заявление
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…», заявление о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества подается по каждому уничтоженному объекту недвижимого имущества отдельно.
То есть если есть 2 уничтоженных жилых объекта, заявления подается также два — на каждый объект отдельно.
Напомним, заявление о предоставлении компенсации можно будет подать любым удобным способом:
- в «Дія»;
- через ЦПАУ;
через орган социальной защиты населения;
- у нотариуса.
При этом к заявлениям о предоставлении компенсации приравниваются поданные до 22.05.2023 г. информационные сообщения.
Важно!
Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), принятые в эксплуатацию, осуществляется исключительно путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья.
Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется на выбор заявителя:
- путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья
- или путем предоставления средств для финансирования строительства,
- или передачи в собственность получателю компенсации объекта недвижимого имущества, восстановленного в рамках реализации местных программ восстановления взамен уничтоженного объекта недвижимого имущества.
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