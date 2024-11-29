Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости — Finance.ua

Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости Сегодня 17:35 — Недвижимость

Можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимости

Специалисты Юридического советчика ВПЛ рассказали, можно ли получить компенсацию за несколько уничтоженных объектов недвижимого имущества и как подавать заявление на такую ​​компенсацию.

Что об этом говорит закон

Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимости» не содержит ограничений по количеству объектов недвижимости, за которые можно получить компенсацию.

То есть неважно, было у человека три дома или один, если они были разрушены, то он имеет право подать заявление на получение компенсации за каждый из таких объектов.

Как подать заявление

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…», заявление о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества подается по каждому уничтоженному объекту недвижимого имущества отдельно.

То есть если есть 2 уничтоженных жилых объекта, заявления подается также два — на каждый объект отдельно.

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Напомним, заявление о предоставлении компенсации можно будет подать любым удобным способом:

в «Дія»;

через ЦПАУ;

через орган социальной защиты населения;

через орган социальной защиты населения; у нотариуса.

При этом к заявлениям о предоставлении компенсации приравниваются поданные до 22.05.2023 г. информационные сообщения.

Важно!

Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), принятые в эксплуатацию, осуществляется исключительно путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья.

Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется на выбор заявителя:

путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья

или путем предоставления средств для финансирования строительства,

или передачи в собственность получателю компенсации объекта недвижимого имущества, восстановленного в рамках реализации местных программ восстановления взамен уничтоженного объекта недвижимого имущества.

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