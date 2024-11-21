Как получить компенсацию «єВідновлення», если документы на уничтоженное жилье утрачены — Finance.ua

Как получить компенсацию «єВідновлення», если документы на уничтоженное жилье утрачены Сегодня 14:03 — Личные финансы

Как получить компенсацию «єВідновлення», если документы на уничтоженное жилье утрачены

Для получения компенсации «єВідновлення» в случае, если на разрушенное жилье утрачены правоустанавливающие документы, есть два способа: можно обратиться к нотариусу, который регистрировал соглашение о приобретении права собственности, или обратиться в суд. И первый, и второй вариант достаточно эффективны. Причем в случае судебного иска решения суда в большинстве своем положительные.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, самая распространенная причина, почему человек, потерявший жилье, не может подать заявление на компенсацию «єВідновлення» — отсутствие в Государственном реестре вещных прав (ГРВП) записи о праве собственности на него. Это касается исключительно жилья, построенного до 2013 года. То есть сюда подпадает огромный сегмент недвижимости.

Читайте также 1000 дней полномасштабной войны в цифрах

«Дело в том, что ГРВП была запущена в 2013 году, и с этой даты все строящееся жилье вносится туда автоматически. То есть человеку, который покупает такое жилье, получает его в наследство и т. п. , ничего для этого делать не нужно. А вот гражданам, владеющим недвижимостью, приобретенной, скажем, в 90-х годах прошлого века, или даже раньше, нужно самостоятельно вносить такое жилье в этот реестр. Но только единицы граждан, к сожалению, знают об этом.

Она сообщила, что для внесения жилья в ГРВП самостоятельно гражданам нужно через «Дія» — приложение или портал, предоставить копию правоустанавливающих документов — договор купли-продажи, договор дарения, о праве на наследство, о праве собственности, выданном органом приватизации и т. д.

«Но очень распространенный на сегодняшний день случай, когда человек, спасаясь от оккупации или обстрелов, потерял эти документы на бумажных носителях. Или они находились в разрушенном жилье. В таких случаях возможность получить компенсацию „єВідновлення“ ограничена. Но она есть», — заверила парламентарий.

Алгоритм для получения компенсации «єВідновлення»

Восстановить правоустанавливающие документы. Все договоры, в частности, о праве собственности на недвижимость, подлежат нотариальному заверению.

Дубликаты свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов также выдают нотариусы. Следовательно, нужно получить дубликат свидетельства о праве собственности, выданного органом приватизации, и свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выданного органом местного самоуправления или местной госадминистрацией в период до 1 января 2013, можно в соответствующем ЦПАУ.

Если первый и второй вариант не срабатывают — в частности, из-за отсутствия доступа к архиву БТИ, в свое время проводившему регистрацию права собственности на жилье, или физического уничтожения такого архива, необходимо обращаться в суд.

«Бояться судов, а также негативных решений для истца по такого рода делам не стоит. Положительные решения выносят в большинстве дел, сам судебный процесс занимает в основном до трех месяцев, и для положительного решения требуется минимально обязательный объем доказательств», — подытожила Шуляк.

Напомним, по состоянию на 19 ноября 2024 года общая сумма согласованных компенсации по программе «єВідновлення» составляет 26,7 млрд гривен. Из них уже уплачено украинцам почти 16 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.