1000 дней полномасштабной войны в цифрах — Finance.ua

1000 дней полномасштабной войны в цифрах
1000 дней — именно столько времени Украина героически противостоит полномасштабной агрессии россии. Эта война изменила миллионы жизней, разбросала тысячи людей по миру, разрушила сотни городов, но наша общая боль и общая борьба объединили украинцев вокруг одной цели — победы.
Finance.ua собрал основные показатели в виде цифр, иллюстрирующих масштаб трагедии и силу сопротивления украинского народа.
4,2 млн
Столько граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС (данные по состоянию на 31 августа 2024 года).
Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:
- Германия (1 122 330 человек; 27,0% от общего количества ЕС),
- Польша (975 190; 23,4%),
- Чехия (376 885; 9,1%).
2,057 млн
Количество пересечений государственной границы украинцами в марте 2022 года. Это пиковый показатель за все время полномасштабной войны (данные Опендатабот).
>$100 млрд
Сумма внешнего бюджетного финансирования, полученного Украиной с начала полномасштабного вторжения россии. По состоянию на 13 ноября бюджетная помощь от партнеров, привлеченная с начала войны, составляет 100,8 млрд дол. (в том числе 27,3 млрд долл. в 2024 году).
По источникам финансирования:
- ЕС — $40,54 млрд;
- США — $28,18 млрд;
- МВФ — $11,36 млрд;
- Япония — $6,34 млрд;
- Канада — $5,41 млрд;
- Великобритания — $2,55 млрд;
- Всемирный банк — $2,06 млрд;
- Германия — $1,69 млрд;
- другие партнеры — $4,35 млрд.
8
Восьмое место заняла Украина среди других стран мира по объему военных расходов, которые в 2023 году составили 64,8 млрд долларов и составили 58% общих государственных расходов (данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира).
1,3 трлн грн
Столько составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за январь-сентябрь 2024 года (данные Министерства финансов). Это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
К слову, в первый год полномасштабной войны расходы украинского госбюджета выросли до 2 трлн 705,4 млрд гривен. Доля обороны среди расходов выросла до 42,2% (1 трлн 142,9 млрд гривен), общественной безопасности — до 16,4% (443,3 млрд).
$1,164 трлн
С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно.
По подсчетам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производственных секторов, в частности:
- торговли ($450,5 млрд);
- промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд);
- а также сельского хозяйства ($83,1 млрд).
Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в том числе энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд).
Кроме потерь в выручке экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд).
$10 млрд
По данным Киевской школы экономики, столько составляют расходы Украины на социальные выплаты.
54 тыс. грн
Средняя заявленная сумма требований компенсации по заявлениям о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества, поданных в Реестр убытков для Украины (RD4U).
В общей сложности таких заявлений подано уже более 10 тысяч. Были поданы заявления, связанные с повреждением жилого недвижимого имущества в 621 населенных пунктах по всей Украине, охватывая 19 областей и г. Киев. Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области (около 35%), а наибольшее количество заявлений среди городов Украины подано из Мариуполя — почти 1150 заявлений.
405 заявителей уже получили компенсацию от государства Украина в рамках программы «єВідновлення». 61% заявлений подали женщины, 39% - мужчины. Возраст заявителей колеблется от 18 до 94 лет. Возраст 127 заявителей составляет более 80 лет.
>12,8 млн
Столько заявок подали украинцы на получение помощи от международных организаций в рамках программы «єДопомога» (данные Минсоцполитики).
7
Седьмое место заняла Украина в глобальном рейтинге благотворительности Charities Aid Foundation (CAF) в 2024 году.
- Соучредитель monobank Олег Гороховский на початку 2024 г. поделился статистикой, что с начала полномасштабного вторжения люди задонатили на «Банки» 1 млрд евро.
- Фонд «Вернись живым» по состоянию на октябрь 2024 года собрал около 3 миллиардов гривен, за весь 2023 год — 4,5 миллиарда, а в 2022-м — 5,7 миллиарда.
- Фонд Сергея Притулы в 2023 году получил 2,1 миллиарда гривен, тогда как в первый год войны было собрано более 4 миллиардов гривен.
440
Столько международных компаний окончательно покинули российский рынок.
По данным мониторинга KSE Institute, по состоянию на 6 ноября 2024 года продолжают деятельность в россии 2197 международных компаний (54,9% от общей базы KSE). Еще 1365 иностранных компаний, или около 34,1%, свернули операции и заявили о намерении покинуть рф, и только 440 (11,0% от общего числа записей или 27% от компаний, получавших доход в россии в 2021 году) окончательно разорвали связи с агрессором.
58
Более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины за два года полномасштабной войны по данным Министерства юстиции Украины (данные Опендатабот за июнь 2024).
621
Количество украинских компаний, избавившихся от «российского следа». По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании, зарегистрированной в Украине. За время полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты, 621 компания с российским следом произвела изменения и удалила владельцев и бенефициаров из россии (данные по состоянию на август 2024).
23 687
Столько санкций применено СНБО к юридическим и физическим лицам с гражданством рф.
__________________________________________________________________
Эти цифры лишь часть большой истории борьбы. Украина ежедневно доказывает, что несокрушима, но для достижения победы нужна наша общая поддержка и вера.
Так будем же держать строй и вместе приближать день нашей победы!
Поделиться новостью