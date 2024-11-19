1000 дней полномасштабной войны в цифрах — Finance.ua

1000 дней полномасштабной войны в цифрах Сегодня 12:50

1000 дней полномасштабной войны в цифрах

1000 дней — именно столько времени Украина героически противостоит полномасштабной агрессии россии. Эта война изменила миллионы жизней, разбросала тысячи людей по миру, разрушила сотни городов, но наша общая боль и общая борьба объединили украинцев вокруг одной цели — победы.

Finance.ua собрал основные показатели в виде цифр, иллюстрирующих масштаб трагедии и силу сопротивления украинского народа.

4,2 млн

Столько граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС ( данные по состоянию на 31 августа 2024 года).

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:

Германия (1 122 330 человек; 27,0% от общего количества ЕС),

Польша (975 190; 23,4%),

Чехия (376 885; 9,1%).

2,057 млн

Количество пересечений государственной границы украинцами в марте 2022 года. Это пиковый показатель за все время полномасштабной войны ( данные Опендатабот).

>$100 млрд

100,8 млрд дол. (в том числе 27,3 млрд долл. в 2024 году). Сумма внешнего бюджетного финансирования, полученного Украиной с начала полномасштабного вторжения россии. По состоянию на 13 ноября бюджетная помощь от партнеров, привлеченная с начала войны, составляет (в том числе 27,3 млрд долл. в 2024 году).

По источникам финансирования:

ЕС — $40,54 млрд;

США — $28,18 млрд;

МВФ — $11,36 млрд;

Япония — $6,34 млрд;

Канада — $5,41 млрд;

Великобритания — $2,55 млрд;

Всемирный банк — $2,06 млрд;

Германия — $1,69 млрд;

другие партнеры — $4,35 млрд.

8

Восьмое место заняла Украина среди других стран мира по объему военных расходов, которые в 2023 году составили 64,8 млрд долларов и составили 58% общих государственных расходов ( данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира).

1,3 трлн грн

Столько составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за январь-сентябрь 2024 года ( данные Министерства финансов). Это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

К слову, в первый год полномасштабной войны расходы украинского госбюджета выросли до 2 трлн 705,4 млрд гривен. Доля обороны среди расходов выросла до 42,2% (1 трлн 142,9 млрд гривен), общественной безопасности — до 16,4% (443,3 млрд).

$1,164 трлн

С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно.

По подсчетам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производственных секторов, в частности:

торговли ($450,5 млрд);

промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд);

а также сельского хозяйства ($83,1 млрд).

Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в том числе энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд).

Кроме потерь в выручке экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд).

$10 млрд

По данным Киевской школы экономики, столько составляют расходы Украины на социальные выплаты.

54 тыс. грн

Средняя заявленная сумма требований компенсации по заявлениям о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества, поданных в Реестр убытков для Украины (RD4U).

В общей сложности таких заявлений подано уже более 10 тысяч. Были поданы заявления, связанные с повреждением жилого недвижимого имущества в 621 населенных пунктах по всей Украине, охватывая 19 областей и г. Киев. Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области (около 35%), а наибольшее количество заявлений среди городов Украины подано из Мариуполя — почти 1150 заявлений.

405 заявителей уже получили компенсацию от государства Украина в рамках программы «єВідновлення». 61% заявлений подали женщины, 39% - мужчины. Возраст заявителей колеблется от 18 до 94 лет. Возраст 127 заявителей составляет более 80 лет.

>12,8 млн

Столько заявок подали украинцы на получение помощи от международных организаций в рамках программы «єДопомога» ( данные Минсоцполитики).

7

Седьмое место заняла Украина в глобальном рейтинге благотворительности Charities Aid Foundation ( CAF ) в 2024 году.

Соучредитель monobank Олег Гороховский на початку 2024 г. поделился статистикой, что с начала полномасштабного вторжения люди задонатили на «Банки» 1 млрд евро.

Фонд «Вернись живым» по состоянию на октябрь 2024 года собрал около 3 миллиардов гривен, за весь 2023 год — 4,5 миллиарда, а в 2022-м — 5,7 миллиарда.

Фонд Сергея Притулы в 2023 году получил 2,1 миллиарда гривен, тогда как в первый год войны было собрано более 4 миллиардов гривен.

440

Столько международных компаний окончательно покинули российский рынок.

По данным мониторинга KSE Institute, по состоянию на 6 ноября 2024 года продолжают деятельность в россии 2197 международных компаний (54,9% от общей базы KSE). Еще 1365 иностранных компаний, или около 34,1%, свернули операции и заявили о намерении покинуть рф, и только 440 (11,0% от общего числа записей или 27% от компаний, получавших доход в россии в 2021 году) окончательно разорвали связи с агрессором.

58

Более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины за два года полномасштабной войны по данным Министерства юстиции Украины ( данные Опендатабот за июнь 2024).

621

Количество украинских компаний, избавившихся от «российского следа». По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании, зарегистрированной в Украине. За время полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты, 621 компания с российским следом произвела изменения и удалила владельцев и бенефициаров из россии ( данные по состоянию на август 2024).

23 687

Столько санкций применено СНБО к юридическим и физическим лицам с гражданством рф.

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Эти цифры лишь часть большой истории борьбы. Украина ежедневно доказывает, что несокрушима, но для достижения победы нужна наша общая поддержка и вера.

Так будем же держать строй и вместе приближать день нашей победы!

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