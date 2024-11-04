У «Дії» появилась возможность менять реквизиты для «єВідновлення» — Finance.ua

У «Дії» появилась возможность менять реквизиты для «єВідновлення» Сегодня 16:45 — Финтех и Карты

У «Дії» появилась возможность менять реквизиты для «єВідновлення»

В «Дії» представлена ​​новая функция, позволяющая менять банковские реквизиты карты для выплат в рамках программы «єВідновлення».

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Команда Дії принимает во внимание каждое сообщение относительно сервисов и пожеланий, как сделать их еще более удобными. Иногда при обработке заявок на єВідновлення возникает необходимость изменить банковские реквизиты карты. Например, если банк отказал в платеже, карта заблокирована для зачисления средств или произошла ошибка в реквизитах. Отныне меняйте реквизиты прямо в Дії», — сказано в сообщении.

Как изменить реквизиты, если вы подавали заявку через:

приложение Дія: после отклонения платежа пользователь получит уведомление на телефон и сможет обновить реквизиты;

портал Дія: поступит сообщение на электронную почту, далее следует авторизоваться в кабинете пользователя и внести новые реквизиты.

«Для смены реквизитов заявитель должен иметь активные счета єВідновлення в одном из банков-партнеров программы», — напомнили в «Дії».

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Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций єВідновлення и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров.

Возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

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