«єВідновлення»: могут ли украинцы в Польше получить компенсацию за разрушенное жилье — Finance.ua

«єВідновлення»: могут ли украинцы в Польше получить компенсацию за разрушенное жилье Сегодня 08:17 — Недвижимость

«єВідновлення»: могут ли украинцы в Польше получить компенсацию за разрушенное жилье

Украинское правительство ввело программу «єВідновлення», которая предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, также могут воспользоваться этой программой.

Об этом сообщает информационный портал inPoland.

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Отмечается, что для участия в программе необходимо оформить доверенность на родственника или близкого человека, оставшегося в Украине.

Также для получения помощи необходимо удовлетворять нескольким условиям:

заявитель должен предоставить документы, подтверждающие, что его жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий.

компенсация может быть использована только для покупки жилья в Украине.

программа доступна для физических лиц, являющихся владельцами жилья или имеющих на него права.

Как украинцам в Польше принять участие в программе: пошаговая инструкция

1. Если вы находитесь в Польше, вы можете оформить доверенность на своего родственника или близкое лицо в Украине.

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Это позволит им действовать от вашего имени при получении компенсации.

2. Доверенность можно оформить у нотариуса или с помощью онлайн-сервисов, если это разрешает польское законодательство. В документе должны быть четко указаны полномочия, которые вы предоставляете своему представителю.

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3. Ваш родственник в Украине сможет подать заявку на участие в программе «єВідновлення» от вашего имени, предоставив все необходимые документы, включая доверенность.

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4. После рассмотрения заявки и подтверждения права на получение компенсации ваш родственник получит средства, которые можно использовать для покупки жилья в Украине.

Этот механизм предоставляет пострадавшим от войны украинцам возможность получить необходимую поддержку, даже находясь за границей.

Справка Finance.ua:

В Польше стартовала новая программа Aktywny rodzic, призванная финансово поддерживать тех, кто будет совмещать воспитание детей с работой. Особенно это касается женщин, которых правительство таким образом поощряет возвращаться на рынок труда после рождения ребенка;

в 2024 году в Польше продолжает действовать программа финансовой помощи «Мама 4+» для женщин и мужчин пенсионного возраста, воспитавших по меньшей мере четырех детей. Право на помощь имеют также граждане Украины, отвечающие определенным требованиям;



в Польше можно получить деньги на домашних животных. Но это программа действует в некоторых городах.



inpoland По материалам:

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