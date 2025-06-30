В «Дія» появилась новая военная облигация — Finance.ua

В «Дія» появилась новая военная облигация Сегодня 16:34 — Личные финансы

В «Дія» появилась новая военная облигация

В приложении «Дія» появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

«Действенные, сделайте свой вклад в Силы обороны и экономику Украины. Покупайте в приложении „Дія“ новую облигацию Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых», — сказано в сообщении.

Как приобрести облигацию:

Откройте «Дія». На главном экране нажмите раздел Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Как это работает

Покупаете 10 облигаций Алушта за 10 481 грн под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн на карту «єПідтримка».

«Покупка облигаций в „Дія“ — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

покупая облигации, вы даете государству взаймы деньги и обратно получаете их с процентами. То есть зарабатываете на этом, получая прибыль в процентах;

в мае добавили следующие облигации с датами выплат: Токмак — ставка 15%, дата выплаты — 04.02.2026; Соледар — ставка 16,75%, дата выплаты — 24.06.2026; Форос — ставка 16,75%, дата выплаты — 03.11.2027; Новый Свет — ставка от 16,4%, дата выплаты — 14.04.2027; Ливадия — ставка от 17,9%, дата выплаты — 09.06.2027;

ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщал, что украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в военные облигации через приложение «Дія». По его словам, с октября 2022 года граждане Украины приобрели более 13 миллионов военных облигаций в приложении «Дія», инвестировав таким образом 13,5 млрд гривен в поддержку государства.

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