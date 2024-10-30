Почему большинство украинцев, чье жилье пострадало от войны, не могут подать на компенсацию — ответ Шуляк Сегодня 09:45 — Недвижимость

Среди граждан, которые подаются на компенсации по программе «єВідновлення», только у 20% есть правоустанавливающие документы на жилье, что является условием для подачи соответствующего заявления.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, с момента запуска Реестра поврежденного и уничтоженного имущества в мае 2023 года граждане, чье жилье пострадало в результате войны, подали 780 тысяч информационных сообщений об этом, но только 150 тысяч из них подали заявления о компенсации. Это результат того, что у гражданина не было документов, подтверждающих право собственности на жилье.

«Алгоритм следующий — сначала с помощью «Дія», или через ЦПАУ человек подает информационное уведомление о том, что его жилье пострадало в результате боевых действий или обстрелов. Следующий шаг — он подает заявление на компенсацию. Заявление нельзя подать отдельно, сначала нужно информационное уведомление. Это позволяет нам сформировать единую базу поврежденного жилья. Но как мы видим, только 20% информационных уведомлений превращаются в заявления.

Она пояснила, что основная причина того, что граждане не могут «конвертировать» информационные уведомления в заявления на компенсацию — отсутствие у них правоустанавливающих документов. Это нужно для того, чтобы выплаты получали именно собственники жилья, а не, например, арендаторы или вообще мошенники. Среди причин отсутствия документов о праве собственности — они могли остаться в уничтоженном жилье, или их могли потерять во время бегства от войны, или остаться в жилье, которое сейчас во временной оккупации.

«Дело в том, что в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, где собственно и фиксируются документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, заработал только в 2014 году. Именно с этого времени информация о приобретении права собственности фиксируется там автоматически. Если жилье было приобретено раньше, документы следует вносить своими руками. Без такой записи в этом документе право собственности остается преимущественно только на бумаге. Или нужно поднимать данные из БТИ, что тоже очень непросто. Но люди просто не знали об этом», — отметила Елена Шуляк.

Она добавила, гражданам, которые приобрели жилье до 2014 года, следует заблаговременно позаботиться о фиксации этого в Реестре вещных прав. Без этого они не смогут подать заявление на компенсацию, если жилье пострадает.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.