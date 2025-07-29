Химический завод подсанкционного бизнесмена уличили в налоговых махинациях более чем на 43 миллиона гривен — Finance.ua
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Химический завод подсанкционного бизнесмена уличили в налоговых махинациях более чем на 43 миллиона гривен

Криминал
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Государственный бюджет получил более 43 миллионов гривен, которые пытались скрыть руководители химического предприятия в Черкасской области. Компания принадлежит находящемуся под санкциями украинскому бизнесмену.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Схему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен организовал топ-менеджмент черкасского предприятия — одного из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений. Бенефициарным владельцем компании является известный подсанкционный украинский бизнесмен.
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Досудебным расследованием установлено, что предприятие не задекларировало и не уплатило в государственный бюджет налог на прибыль.
Задокументированы факты проведения компанией неправомерных манипуляций с ценами при осуществлении внешнеэкономических сделок. При экспорте продукции в швейцарскую компанию ее стоимость искусственно занижалась. При этом цена на природный газ, импортированный через кипрскую компанию, завышалась.
Актом налоговой проверки и заключением судебно-экономической экспертизы подтвержден причиненный государству ущерб в размере более 43 млн гривен.
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В рамках следствия эти средства в полном объеме возвращены в государственный бюджет.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера предприятия. Действия должностного лица квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенный по предварительной группе лиц (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
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