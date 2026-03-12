0 800 307 555
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета

Криминал
3
СБУ и НАБУ ликвидировали схему присвоения государственных средств по выполнению оборонных заказов. По результатам совместных действий в махинациях уличили руководство стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Днепропетровщине.

Суть дела

По материалам дела, речь идет о первом заместителе гендиректора завода, который организовал схему хищения 19,7 млн. бюджетных гривен на закупки металлического сырья.
Конструкционный материал должен быть использован для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских сил обороны.

Как действовали преступники

Для реализации аферы чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода и руководителя аффилированной компании, торговавшей сырьем.
Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, на треть превышавшим рыночную стоимость соответствующего товара.
Полученную «разницу» участники схемы обналичили. В ходе обысков у фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время первый заместитель гендиректора завода и два его сообщника уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании мер. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
