Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты

В Киеве будут судить группу людей за сбыт поддельных долларов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киеве завершили досудебное расследование по делу о сбыте поддельной иностранной валюты. Обвинительный акт уже был передан в суд.

Поддельные доллары продавали за полцены

По данным следствия, участники группы организовали незаконную продажу фальшивых банкнот номиналом в 100 долларов США нового образца. Они действовали по предварительному сговору и сбывали поддельную валюту примерно за половину реальной стоимости.

Во время очередной попытки продажи правоохранители задержали одного из участников группы в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины — то есть без определения суда, поскольку его разоблачили во время совершения преступления. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подделку было сложно отличить от оригинала

Экспертное исследование показало, что банкноты не соответствовали официальным денежным знакам США по качеству печати и элементам защиты. В то же время, визуально отличить фальшивые купюры от настоящих было сложно даже с использованием детектора банкнот.

Фигурантам сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины — изготовление, хранение и сбыт поддельной иностранной валюты.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

