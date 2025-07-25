В управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов схем с закупкой техники для ВСУ (видео) — Finance.ua

В управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов схем с закупкой техники для ВСУ (видео) 25.07.2025, 13:28 — Криминал

По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА более 100 миллионов гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в Администрации Государственной специальной службы транспорта.

Сотрудники ГБР установили , что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ.

В сентябре — октябре 2024 года должностное лицо вносило в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали «нужной» компании, которая поставляла технику по завышенным ценам.

В результате схемы государству нанесен ущерб более чем на 64 млн грн.

В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски в квартирах фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъята наличность в национальной и иностранной валюте, которая была арестована.

По решению суда в АРМА передано:

свыше 2,7 млн грн,

более 1,8 млн долларов США,

около 427 тыс. евро.

Напомним, что полковнику-организатору схемы и троим военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Учредителю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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