В управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов схем с закупкой техники для ВСУ (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов схем с закупкой техники для ВСУ (видео)

Криминал
85
По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА более 100 миллионов гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в Администрации Государственной специальной службы транспорта.
Сотрудники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ.
В сентябре — октябре 2024 года должностное лицо вносило в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали «нужной» компании, которая поставляла технику по завышенным ценам.
В результате схемы государству нанесен ущерб более чем на 64 млн грн.
В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски в квартирах фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъята наличность в национальной и иностранной валюте, которая была арестована.
По решению суда в АРМА передано:
  • свыше 2,7 млн грн,
  • более 1,8 млн долларов США,
  • около 427 тыс. евро.
Напомним, что полковнику-организатору схемы и троим военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Учредителю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems