«Золотые яйца» для Минобороны: ВАКС заочно арестовал поставщицу еды для ВСУ — Finance.ua
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«Золотые яйца» для Минобороны: ВАКС заочно арестовал поставщицу еды для ВСУ

Криминал
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«Золотые яйца» для Минобороны: ВАКС заочно арестовал поставщицу еды для ВСУ
«Золотые яйца» для Минобороны: ВАКС заочно арестовал поставщицу еды для ВСУ
Высший антикоррупционный суд 28 июля заочно арестовал владелицу двух компаний, которые поставляли продукты питания для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Соответствующее решение принял следственный судья по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Речь идет о фигурантке дела по поставке продовольствия для украинских военных в 2022—2023 годах. Она является владелицей компаний, заключивших договоры с Министерством обороны на предоставление услуги по организации питания.
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Услуга предусматривала закупку комплектов продуктов согласно каталогу, состоявшему из 409 наименований.
Следствие установило, что схема злоупотреблений предусматривала завышение цен на продукты с высоким спросом и одновременное занижение стоимости менее востребованных товаров. Такой подход позволил компаниям-поставщикам в период с августа по декабрь 2022 года незаконно получить более 733 миллионов гривен из государственного бюджета.
После задержания подозреваемой и доставки ее на место проведения досудебного расследования, суд повторно будет рассматривать вопрос о применении содержания под стражей уже в очном порядке.
В настоящее время идет досудебное расследование. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к реализации этой схемы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения рф;
  • после начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники преступной схемы снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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