Как ситуация с НАБУ и САП повлияет на переговоры о вступлении в ЕС — Finance.ua
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Как ситуация с НАБУ и САП повлияет на переговоры о вступлении в ЕС

Казна и Политика
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ЕС
ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с европейскими партнерами уверил их в том, что найдет выход из ситуации с НАБУ и САП. В то же время, по его словам, партнеры понимают, что это внутренние вопросы.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами 24 июля, передает корреспондент Укринформа.
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«Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я уверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем Рамштайн, мы обсуждаем много вопросов. Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество», — рассказал Зеленский.
Он также отметил, что вопросы евроинтеграции уже используются для дезинформирования общества, в частности, глава государства подчеркнул, что не общался в последние дни с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне говорила — это фейк. У нас не было разговора», — сказал Президент.
Он подтвердил свой разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Например, сегодня (разговор журналистов с Президентом состоялся 24 июля. — Ред.) я говорил со Стармером, премьер-министром Британии. И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть вопросы — они внутренние. Точно не снизится помощь. Все все понимают», — резюмировал Президент.

Справка Finance.ua:

  • 24 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости САП и НАБУ.
  • В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что редакция Уголовного процессуального кодекса Украины, принятая парламентом 22 июля, содержит потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности, относительно независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Цель проекта — гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также обеспечить надежную защиту их деятельности от влияний и вмешательства государства-агрессора.
По материалам:
Укрінформ
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