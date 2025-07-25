Выплаты военным: Президент будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат — Finance.ua
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Выплаты военным: Президент будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат

Казна и Политика
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Выплаты военным: Президент будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат
Выплаты военным: Президент будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат украинским военнослужащим, сопротивляющимся вторжению россии.
Это делается якобы для того, чтобы уменьшить угрозу растущей нехватки новобранцев, сообщает Bloomberg.
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«Раньше европейцы отказывались предоставлять финансирование на зарплаты нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех», — сказал Зеленский журналистам в Киеве.
В Bloomberg сообщили, что поскольку кампания по мобилизации в Украине становится все менее популярной среди населения, правительство Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты.
Издание отмечает, что россия уже давно предлагает большие бонусы за подписание контрактов и высокие зарплаты, чтобы ежемесячно привлекать десятки тысяч людей в свою армию, стремясь избежать повторения всплеска общественной тревоги, когда президент владимир путин приказал провести частичный призыв через несколько месяцев после начала вторжения в 2022 году.
Увеличение выплат солдатам усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% валового внутреннего продукта на фоне огромных военных расходов. Страна, страдающая от войны, зависит от десятков миллиардов долларов помощи от своих западных партнеров, которые до сих пор отвергают идею прямого покрытия военных расходов.
Зеленский сказал, что начал обсуждение этого вопроса с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с американскими чиновниками.
По материалам:
УНН
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