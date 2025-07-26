Наличных денег в обращении стало больше: какие купюры и монеты самые популярные — Finance.ua
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Наличных денег в обращении стало больше: какие купюры и монеты самые популярные

Казна и Политика
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Наличных денег в обращении стало больше: какие купюры и монеты самые популярные
Наличных денег в обращении стало больше: какие купюры и монеты самые популярные
По состоянию на 1 июля сумма наличных денег в Украине составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем в начале года (822,4 млрд гривен).
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
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«Если I квартал года характеризовался изъятием наличных из оборота, то во II квартале спрос на наличные деньги оживился. Это постоянная тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью», — говорится в сообщении.
В наличном обороте находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен.
Наличных денег в обращении стало больше: какие купюры и монеты самые популярные
На одного жителя Украины приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2025 года — 63 и 186 шт. соответственно).

Каких купюр и монет в обращении больше всего

Среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего — номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).
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Больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего — номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).
Роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, а на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности, со стороны сферы торговли.
По данным Нацбанка, самый большой темп прироста за первое полугодие приходился на банкноты номиналом 1000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 2,2% и 0,2% соответственно по сравнению с началом этого года.
По материалам:
Finance.ua
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