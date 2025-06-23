НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках — Finance.ua

НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках Сегодня 11:10 — Казна и Политика

НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект постановления, которым меняются условия хранения наличных денег в банках.

Как объясняет пресс-служба регулятора, документ предусматривает новые требования к объемам, структуре и условиям обслуживания таких запасов.

Главные новшества

Проект постановления актуализирует ключевые показатели для банков, участвующих в программе хранения запасов наличных НБУ.

Лимит наличных денег на хранение должен составлять не менее 6 млрд грн на 1 января 2026 года и 7 млрд грн на 1 января 2027 года. Среднедневной остаток наличных денег в каждом подразделении — не менее 0,3 млрд грн через 90 дней после прекращения военного положения. Доля мелких номиналов (20, 50, 100 грн) в пригодных банкнотах на хранении должна составлять не менее 20% к началу 2026 года и 23% — к 2027 году.

Уполномоченные банки должны иметь по меньшей мере одно подразделение для хранения наличных денег в каждом регионе минимум в 50% областей. Такое расширение необходимо произвести в течение года после прекращения военного положения.

Также в новой редакции проекта говорится об условиях участия в отборе уполномоченных банков. Они должны обеспечить присутствие в регионах не менее 30% областей уже на момент подачи заявки.

Кроме того, обновляется порядок расчетов за услуги хранения и новые нормы обслуживания. В частности, относительно максимального объема наличных денег на хранении.

Уполномоченные банки смогут обслуживать другие банки, инкассаторские компании и компании по обработке наличных денег. Речь идет о выдаче и сдаче наличных денег, обмене изъятых из обращения банкнот и монет, а также операциях через филиалы и отделения банков.

Санкции за нарушения

Нацбанк предусматривает ответственность при невыполнении новых требований. В частности, за три дня до завершения договора страхования ценностей уполномоченный банк может лишиться разрешения на проведение ряда операций с наличными деньгами.

Как свидетельствуют данные НБУ, в апреле 2025 года украинские банки ввезли в страну наличной валюты на общую сумму $564 млн в эквиваленте. Это почти вдвое меньше, чем в марте, и это самый низкий показатель с августа 2023 года.

Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март этого года составил 712,6 млрд грн. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдачи наличных из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн.

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