НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках — Finance.ua
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НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках

Казна и Политика
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НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках
НБУ обновляет правила хранения наличных денег в банках
Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект постановления, которым меняются условия хранения наличных денег в банках.
Как объясняет пресс-служба регулятора, документ предусматривает новые требования к объемам, структуре и условиям обслуживания таких запасов.

Главные новшества

Проект постановления актуализирует ключевые показатели для банков, участвующих в программе хранения запасов наличных НБУ.
  1. Лимит наличных денег на хранение должен составлять не менее 6 млрд грн на 1 января 2026 года и 7 млрд грн на 1 января 2027 года.
  2. Среднедневной остаток наличных денег в каждом подразделении — не менее 0,3 млрд грн через 90 дней после прекращения военного положения.
  3. Доля мелких номиналов (20, 50, 100 грн) в пригодных банкнотах на хранении должна составлять не менее 20% к началу 2026 года и 23% — к 2027 году.
Уполномоченные банки должны иметь по меньшей мере одно подразделение для хранения наличных денег в каждом регионе минимум в 50% областей. Такое расширение необходимо произвести в течение года после прекращения военного положения.
Также в новой редакции проекта говорится об условиях участия в отборе уполномоченных банков. Они должны обеспечить присутствие в регионах не менее 30% областей уже на момент подачи заявки.
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Кроме того, обновляется порядок расчетов за услуги хранения и новые нормы обслуживания. В частности, относительно максимального объема наличных денег на хранении.
Уполномоченные банки смогут обслуживать другие банки, инкассаторские компании и компании по обработке наличных денег. Речь идет о выдаче и сдаче наличных денег, обмене изъятых из обращения банкнот и монет, а также операциях через филиалы и отделения банков.

Санкции за нарушения

Нацбанк предусматривает ответственность при невыполнении новых требований. В частности, за три дня до завершения договора страхования ценностей уполномоченный банк может лишиться разрешения на проведение ряда операций с наличными деньгами.
Как свидетельствуют данные НБУ, в апреле 2025 года украинские банки ввезли в страну наличной валюты на общую сумму $564 млн в эквиваленте. Это почти вдвое меньше, чем в марте, и это самый низкий показатель с августа 2023 года.
Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март этого года составил 712,6 млрд грн. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдачи наличных из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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