Всего 12% украинцев пользуются наличкой в физических магазинах — исследование — Finance.ua
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Всего 12% украинцев пользуются наличкой в физических магазинах — исследование

Финтех и Карты
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Всего 12% украинцев пользуются наличкой в физических магазинах — исследование
Всего 12% украинцев пользуются наличкой в физических магазинах — исследование
Цифровые способы оплаты становятся основным выбором для многих украинцев.
Как свидетельствуют результаты исследования MasterIndex компании Mastercard, в 2024 году 61% опрошенных рассчитывались бесконтактно по цифровой карте через смартфон или другое устройство с поддержкой NFC. Это на 21 процентный пункт больше, чем в 2021 году.
Половина респондентов уже имеет цифровую карту в своем кошельке, а 41% пользуются только виртуальными картами без физического аналога.
Инфографика: MasterIndex
Инфографика: MasterIndex

Цифровой банкинг

Девять из десяти опрошенных пользуются мобильными приложениями или интернет-банкингом. Большинство клиентов ожидают от банковских приложений не только базовых услуг, но и финансовых инструментов:
  • 36% нуждаются в детальном анализе расходов и доходов;
  • 25% - советах по планированию бюджета;
  • 18% - консультациях по управлению активами.
Инфографика: MasterIndex
Инфографика: MasterIndex
Каждый второй пользователь готов полностью перейти на диджитал-каналы обслуживания, а 70% планируют это сделать в течение ближайших шести месяцев. Это в 12 п. п. больше, чем годом ранее.

Оплата онлайн и наличными

Интернет-торговля сохраняет положительную динамику: более 90% опрошенных покупали что-то онлайн в 2024 году, из них 59% регулярно в течение месяца. В 2021 году таких было на 14 п. п. меньше.
Оплата наличными при получении уменьшилась до 36%. 33% оплачивали покупки через цифровые кошельки на этапе заказа, а 41% картой через терминал при доставке.
Инфографика: MasterIndex
Инфографика: MasterIndex
В физических магазинах 69% украинцев выбирают безналичный расчет, тогда как наличными пользуется только 12%.

Ожидание новых технологий

23% хотели бы пользоваться решениями типа scan and go — сканирование товаров с последующей автоматической оплатой.
Более половины (51%) ожидают персонализированные скидки и предложения на основе истории покупок, что свидетельствует о росте спроса на индивидуализированные финансовые сервисы.
Инфографика: MasterIndex
Инфографика: MasterIndex
Также растет интерес к финансовой грамотности среди детей. Среди опрошенных родителей, у которых есть дети до 16 лет, 37% уже открыли для них платежные карты. Среди прочих 65% планируют это сделать в ближайшее время.

Справка Finance.ua:

  • очереди в отделениях банков постепенно становятся пережитком прошлого. Сегодня не нужно идти в финансовое учреждение, чтобы получить перевод или отправить кому-то деньги, открыть депозит или купить валюту. Все это можно сделать с помощью мобильного банковского приложения. Finance.ua изучил три мобильных банковских приложения;
  • Хотите получать максимум привилегий от банковских услуг? Премиальные карты открывают доступ к эксклюзивным бонусам, консьерж-сервису и VIP-обслуживанию. Finance.ua исследовал предложения банков.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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