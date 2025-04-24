Як в І кварталі зросли обсяги касових оборотів банків — Finance.ua
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Як в І кварталі зросли обсяги касових оборотів банків

Казна та Політика
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Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.
Збільшення обсягів готівки зумовлено зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, стабілізація енергозабезпечення.
Як в І кварталі зросли обсяги касових оборотів банків
Традиційно у І кварталі 2025 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86,1%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,8%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):
торговельна виручка — 29,3%;
операції клієнтів з використанням платіжних карток — 22,4%;
надходження від продажу іноземної валюти — 20,5%;
виручка від усіх видів послуг — 13,3%.
За матеріалами:
Finance.ua
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