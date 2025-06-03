Банки вдвічі скоротили ввезення готівки: мінімум з серпня 2023 року — Finance.ua

Банки вдвічі скоротили ввезення готівки: мінімум з серпня 2023 року Сьогодні 14:02 — Валюта

Банки вдвічі скоротили ввезення готівки: мінімум з серпня 2023 року

У квітні 2025 року українські банки ввезли в країну готівкової валюти на загальну суму $564 млн в еквіваленті. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, і це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на дані Національного банку.

За даними НБУ, банки ввезли $299,85 млн готівкою. Це у 2,7 раза менше, ніж у попередньому місяці. Натомість обсяг готівкового євро зріс на 2,4% — до $260,36 млн у перерахунку.

Також до України ввезли:

фунтів стерлінгів — на 789 тис. доларів у еквіваленті;

швейцарських франків — на 598 тис. доларів;

золота — на 2,44 млн доларів.

Нагадаємо, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.

Населення України у квітні 2025 року купило в банках на лише 189,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Також раніше фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес дали прогнози щодо зростання курсу долара протягом найближчого року, але всі прогнози стають більш оптимістичними. Так, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися — до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долару березні. Фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Банкіри у квітні також поліпшили прогноз до 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні.

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