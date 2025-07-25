Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ 25.07.2025, 16:45 — Казна и Политика

Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ

За последние месяцы ситуация с безопасностью в Украине ухудшилась. Перспектива на ближайшие месяцы тоже не вызывает оптимизма.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.

Николайчук сообщил, что обновленный макропрогноз НБУ за июль учитывает интенсификацию атак россии в разных измерениях: и на фронте, и в тылу.

«Мы видим, что существенно возросла интенсивность воздушных атак. К сожалению, мы считаем, что ситуация с безопасностью и сейчас, и в ближайшие кварталы будет хуже, чем это оценивали в апреле», — сказал он.

Как отметил Николайчук, соответственно НБУ видит необходимость более высоких расходов на оборону, что касается и 2025 года, и следующего. В частности, НБУ уже учел в прогнозе проект изменений в бюджет об увеличении расходов на 400 млрд гривен.

«Также мы учитываем, что в следующем году расходы на оборону будут оставаться значительными. Поэтому мы довольно существенно пересмотрели прогноз дефицита бюджета — 19% ВВП», — сказал он.

Николайчук заявил, что ключевым вопросом является финансирование этого дефицита. По оценкам НБУ, Украине на 2026 год нужно 35 млрд долларов с учетом поступлений в этом году, которые будут перенесены на следующий год, на 2027 год — еще 30 млрд долларов. Это примерно совпадает с оценкой правительства в потребности 75 млрд долларов на два года.

Не вся эта сумма гарантирована. Замглавы НБУ заявил, что над привлечением этих средств нужно поработать во избежание осложнений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.