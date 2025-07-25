Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ

Казна и Политика
201
Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ
Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ
За последние месяцы ситуация с безопасностью в Украине ухудшилась. Перспектива на ближайшие месяцы тоже не вызывает оптимизма.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.
Николайчук сообщил, что обновленный макропрогноз НБУ за июль учитывает интенсификацию атак россии в разных измерениях: и на фронте, и в тылу.
«Мы видим, что существенно возросла интенсивность воздушных атак. К сожалению, мы считаем, что ситуация с безопасностью и сейчас, и в ближайшие кварталы будет хуже, чем это оценивали в апреле», — сказал он.
Как отметил Николайчук, соответственно НБУ видит необходимость более высоких расходов на оборону, что касается и 2025 года, и следующего. В частности, НБУ уже учел в прогнозе проект изменений в бюджет об увеличении расходов на 400 млрд гривен.
«Также мы учитываем, что в следующем году расходы на оборону будут оставаться значительными. Поэтому мы довольно существенно пересмотрели прогноз дефицита бюджета — 19% ВВП», — сказал он.
Николайчук заявил, что ключевым вопросом является финансирование этого дефицита. По оценкам НБУ, Украине на 2026 год нужно 35 млрд долларов с учетом поступлений в этом году, которые будут перенесены на следующий год, на 2027 год — еще 30 млрд долларов. Это примерно совпадает с оценкой правительства в потребности 75 млрд долларов на два года.
Не вся эта сумма гарантирована. Замглавы НБУ заявил, что над привлечением этих средств нужно поработать во избежание осложнений.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems