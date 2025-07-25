Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет — НБУ
За последние месяцы ситуация с безопасностью в Украине ухудшилась. Перспектива на ближайшие месяцы тоже не вызывает оптимизма.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.
Николайчук сообщил, что обновленный макропрогноз НБУ за июль учитывает интенсификацию атак россии в разных измерениях: и на фронте, и в тылу.
«Мы видим, что существенно возросла интенсивность воздушных атак. К сожалению, мы считаем, что ситуация с безопасностью и сейчас, и в ближайшие кварталы будет хуже, чем это оценивали в апреле», — сказал он.
Как отметил Николайчук, соответственно НБУ видит необходимость более высоких расходов на оборону, что касается и 2025 года, и следующего. В частности, НБУ уже учел в прогнозе проект изменений в бюджет об увеличении расходов на 400 млрд гривен.
«Также мы учитываем, что в следующем году расходы на оборону будут оставаться значительными. Поэтому мы довольно существенно пересмотрели прогноз дефицита бюджета — 19% ВВП», — сказал он.
Николайчук заявил, что ключевым вопросом является финансирование этого дефицита. По оценкам НБУ, Украине на 2026 год нужно 35 млрд долларов с учетом поступлений в этом году, которые будут перенесены на следующий год, на 2027 год — еще 30 млрд долларов. Это примерно совпадает с оценкой правительства в потребности 75 млрд долларов на два года.
Не вся эта сумма гарантирована. Замглавы НБУ заявил, что над привлечением этих средств нужно поработать во избежание осложнений.
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