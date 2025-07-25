Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца

115
Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца
Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов № 13471 и 13472 на сайте Рады.
Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизация

Верховная Рада приняла указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года — на три месяца.
Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:
  • передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
  • право на труд и предпринимательскую деятельность;
  • право на тайну переписки и телефонных разговоров;
  • право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
  • проведение выборов и референдумов.
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ. Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems