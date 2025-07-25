Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца — Finance.ua

Президент одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов № 13471 и 13472 на сайте Рады.
Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Военное положение и мобилизация
Верховная Рада приняла указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года — на три месяца.
Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ. Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
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