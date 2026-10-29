Банки могут временно блокировать исходящие операции по счетам ФЛП, если предприниматель не может подтвердить происхождение средств, резко увеличивает обороты или производит нетипичные платежи.

Об этом банкиры рассказали на круглом столе «Финансового клуба» на тему «Что банки могут предложить ФЛПам: возможности или новые ограничения?».

Идея Банка Марины Головановой, одной из причин блокирования сделок может быть существенное превышение заявленных или ожидаемых оборотов без подтверждающих документов. По словам директора департамента по работе с бизнес-клиентамиодной из причин блокирования сделок может быть существенное превышение заявленных или ожидаемых оборотов без подтверждающих документов.

«Финмониторинг — это боль каждого бизнеса. Если идет превышение оборотов и клиент не предоставляет подтверждающие документы, блокируется счет на исходные операции. Во-вторых, если есть подозрение о превышении более чем вдвое тех же оборотов и клиент не подтверждает контрактами, откуда эти средства тоже блокируются операции», — говорит Марина Голованова.

Банк также обращает внимание на дробление платежей и другие операции, которые могут свидетельствовать о нетипичной деятельности. Для подтверждения происхождения средств предприниматель может предоставить контракты, счета-фактуры, выписки из других банков или договор аренды.

В ПриватБанке отмечают, что финансовый мониторинг направлен прежде всего на выявление незаконных операций, отмывание средств и использование счетов подставными лицами.

ПриватБанка Антон Переяславец. «На что банки чаще всего реагируют? На нетипичность операций. Например, очень большое поступление или ситуация, когда определенное время ФЛП не работал, а тут раз — и сразу возобновилась деятельность на большие суммы», — говорит руководитель департамента микробизнеса

По его словам, усиление контроля за отдельными категориями ФЛП связано, в частности, с распространением схем с использованием дропов и компаний-оболочек. Отдельным триггером является значительный объем операций с наличными деньгами. В то же время, нетипичная операция сама по себе не означает прекращения обслуживания клиента.

Если банк запрашивает дополнительные пояснения, то предприниматель должен объяснить характер своей деятельности и причину проведения конкретной операции. По словам Антона Переяславца, после предоставления достаточных объяснений операции могут быть быстро разблокированы. «Что касается вновь ФЛП, то более 80% открытий счетов проходят без всякого вопроса, потому что мы понимаем, какой бизнес открывается и какой будет деятельность. Около 14% приходится на дополнительные вопросы. И 90% этого объема клиентов отвечают, объясняют, что это за деятельность, и дальше продолжают ее вести», — рассказал Антон Переяславец.

Банк проверяет не только предпринимателя и его бизнес, но и контрагентов, которым ФЛП производит платежи. В ПриватБанке клиент может предварительно проверить через специальный сервис, может ли операция с конкретным контрагентом вызвать дополнительные вопросы.

клиентов Кредобанка Адам Ожеховский отмечает, что украинская модель финансового мониторинга отличается от подходов, которые он видел в европейских банках. Исполнительный директор направления индивидуальныхотмечает, что украинская модель финансового мониторинга отличается от подходов, которые он видел в европейских банках.