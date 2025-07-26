В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов — Finance.ua

В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов Вчера 08:14 — Казна и Политика

В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов

В 2024 году граждане Украины задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Сколько налогов уплатили из иностранных доходов

Она отмечает, что из общей суммы было начислено 3,8 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также 535,8 млн грн военного сбора.

Читайте также Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны

Также она отметила, что количество справок о налоговом резидентстве Украины стабильно растет: 21 тыс. — за 2023 год, 12,5 тыс. — уже за первое полугодие 2025 года.

Украина работает по соглашениям об избежании двойного налогообложения — если налоги уже уплачены за границей, их можно зачесть в Украине.

ГНС работает над интеграцией сервисов с системой «э-Консул», чтобы украинцы за рубежом имели более простой доступ к налоговым услугам.

Карнаух также отметила, что гуманитарная помощь, которую украинцы получили от иностранных государств, фондов и организаций, не облагается налогом до отмены военного положения и не включается в общий доход.

Напомним, с 1 июля физические лица — предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за ІІ квартал через портал «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.