В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов — Finance.ua

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В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов

Казна и Политика
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В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов
В 2024 году украинцы задекларировали вдвое больше иностранных доходов
В 2024 году граждане Украины задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.
Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

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Она отмечает, что из общей суммы было начислено 3,8 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также 535,8 млн грн военного сбора.
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Также она отметила, что количество справок о налоговом резидентстве Украины стабильно растет: 21 тыс. — за 2023 год, 12,5 тыс. — уже за первое полугодие 2025 года.
Украина работает по соглашениям об избежании двойного налогообложения — если налоги уже уплачены за границей, их можно зачесть в Украине.
ГНС работает над интеграцией сервисов с системой «э-Консул», чтобы украинцы за рубежом имели более простой доступ к налоговым услугам.
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Карнаух также отметила, что гуманитарная помощь, которую украинцы получили от иностранных государств, фондов и организаций, не облагается налогом до отмены военного положения и не включается в общий доход.
Напомним, с 1 июля физические лица — предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за ІІ квартал через портал «Дія».
По материалам:
Finance.ua
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