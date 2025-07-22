Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны — Finance.ua

Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны Сегодня 09:03

Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны

Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.

Об этом говорится в результатах исследования МСП в условиях войны: тренды, вызовы и потребности, проведенном Европейским банком реконструкции и развития ( ЕБРР ).

Что касается доходов, то на третьем году войны бизнесы, фиксирующие падение прибыли , в среднем имеют падение ориентировочно на треть (38%).

, в среднем имеют В то же время средний показатель роста доходов среди бизнеса, сумевшего увеличить прибыльность, +45%.

Средний показатель падения прибыли в сфере услуг составляет 53%, а в промышленности — 40%.

Среднее значение Уровня сложности ведения бизнеса предпринимателей сейчас оценивают в 3,4 балла (где 1 — очень сложно, а 7 — очень легко).

Тренды МСП на третий год войны

Бизнес работает в условиях глубокой неопределенности. Будущее зависит от ситуации безопасности, состояния энергетической инфраструктуры, событий на фронте и перспектив переговоров.

Как отметила руководительница социологического центра Socioinform Наталия Зайцева-Чипак, осознание перспективы продолжительной войны трансформировало поведение предпринимателей: они сосредотачиваются на сохранении ресурсов и сокращении затрат.

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Кроме того, сохраняется экономическая уязвимость предприятий из-за общей нестабильности, снижения покупательной способности и влияния войны на сезонные колебания спроса. Собственное финансовое положение МСП характеризуют как «попытки удержаться на плаву». Предприниматели не ждут быстрого улучшения ситуации и готовы работать, пока бизнес не станет убыточным.

Какие еще тенденции наблюдаются в украинском бизнесе:

Ужесточение конкуренции за потребителя в условиях экономической нестабильности привело к активизации негативных рыночных явлений, в частности теневой экономике и демпингу цен.

В 2024 году влияние искусственного интеллекта на бизнес-среду стало заметнее. ИИ автоматизирует рабочие процессы, вытесняя часть работников и высвобождая кадры на рынок. Однако одновременно постепенно поглощает отдельные сегменты бизнеса.

В условиях внутренней нестабильности компании пробуют переориентироваться на более прогнозируемые внешние рынки.

Острый кадровый кризис остается одной из основных проблем. Усиление мобилизации влечет за собой непрогнозируемую потерю ключевых специалистов. Нехватка работников ощутима даже на позициях без требований к опыту.

Положительные и отрицательные изменения в бизнесе

Опрошенные чаще всего называют такие положительные изменения за последнее время:

Рационализация производственного процесса

Покупка новой техники для автоматизации производственной линии, оптимизация штата, создание стратегии развития.

Введение дополнительных направлений производства (инерция + адаптация)

Разнообразие ассортимента; поиск инновационных решений.

Расширение использования ИИ в бизнесе

Увеличение производительности труда, снижение кадрового голода путем выхода на рынок труда персонала, сокращенного из-за замены ИИ.

Получение новых заказчиков благодаря снижению конкуренции со стороны иностранных компаний в модели В2В

Устойчивыми вызовами и негативными изменениями для бизнеса являются следующие факторы:

Текучка кадров (особенно мужчин). Увеличение нагрузки на имеющихся работников из-за нехватки кадров

Распространение неофициального найма

Рост налогов и непрогнозируемая налоговая политика

Ужесточение административного давления — интенсификация проверок бизнеса

Ухудшение психологического состояния работников

Рост себестоимости товаров и услуг

Ужесточение конкуренции за потребителя. Демпинг цен со стороны теневого бизнеса и ФЛП

Потеря иностранных заказчиков, избегающих сотрудничества из-за военных рисков

Как бизнес адаптируется

Эксперты назвали наиболее распространенные стратегии адаптации бизнеса за последний год:

диверсификация деятельности — более прибыльная деятельность перекрывает убыточные направления;

переориентация на контракты с Европой; экспортные стратегии;

открытие дочерних структур в Европе — для расширения клиентской базы, избегания бюрократических ограничений на выведение валюты за границу для оплаты труда/сырья;

предложение товаров с более высокой добавленной стоимостью — сбыт конечных продуктов вместо сырья;

обучение нового персонала собственными силами (вместо привлечения специалистов с опытом);

расширение целевой аудитории благодаря внедрению экономных решений с базовым функционалом по доступной цене

Относительно проблем, на которые жалуются малые и средние предприятия, можно выделить 5 основных:

рост расходов (повышение коммунальных платежей и стоимости сырья и т. п. );

); потеря или невозможность найти узкоспециализированных специалистов;

нехватка рабочей силы в целом;

невозможность прогнозирования или стратегирования из-за неопределенности;

невозможность повысить уровень заработной платы персоналу.

Несмотря на это, доля предприятий, которые намерены поддерживать нынешний уровень активности даже в случае длительной (более года) войны, остается стабильной — на уровне 61%.

Также возросла доля предприятий, которые планируют расширить бизнес при длительной войне — с 4% опрошенных в первый год войны до 14% на третий год.

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