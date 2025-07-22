Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны

13
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.
Об этом говорится в результатах исследования МСП в условиях войны: тренды, вызовы и потребности, проведенном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
  • Что касается доходов, то на третьем году войны бизнесы, фиксирующие падение прибыли, в среднем имеют падение ориентировочно на треть (38%).
  • В то же время средний показатель роста доходов среди бизнеса, сумевшего увеличить прибыльность, +45%.
Средний показатель падения прибыли в сфере услуг составляет 53%, а в промышленности — 40%.
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Среднее значение Уровня сложности ведения бизнеса предпринимателей сейчас оценивают в 3,4 балла (где 1 — очень сложно, а 7 — очень легко).
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны

Тренды МСП на третий год войны

Бизнес работает в условиях глубокой неопределенности. Будущее зависит от ситуации безопасности, состояния энергетической инфраструктуры, событий на фронте и перспектив переговоров.
Как отметила руководительница социологического центра Socioinform Наталия Зайцева-Чипак, осознание перспективы продолжительной войны трансформировало поведение предпринимателей: они сосредотачиваются на сохранении ресурсов и сокращении затрат.
Читайте также
Кроме того, сохраняется экономическая уязвимость предприятий из-за общей нестабильности, снижения покупательной способности и влияния войны на сезонные колебания спроса. Собственное финансовое положение МСП характеризуют как «попытки удержаться на плаву». Предприниматели не ждут быстрого улучшения ситуации и готовы работать, пока бизнес не станет убыточным.
Какие еще тенденции наблюдаются в украинском бизнесе:
  • Ужесточение конкуренции за потребителя в условиях экономической нестабильности привело к активизации негативных рыночных явлений, в частности теневой экономике и демпингу цен.
  • В 2024 году влияние искусственного интеллекта на бизнес-среду стало заметнее. ИИ автоматизирует рабочие процессы, вытесняя часть работников и высвобождая кадры на рынок. Однако одновременно постепенно поглощает отдельные сегменты бизнеса.
  • В условиях внутренней нестабильности компании пробуют переориентироваться на более прогнозируемые внешние рынки.
  • Острый кадровый кризис остается одной из основных проблем. Усиление мобилизации влечет за собой непрогнозируемую потерю ключевых специалистов. Нехватка работников ощутима даже на позициях без требований к опыту.
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны

Положительные и отрицательные изменения в бизнесе

Опрошенные чаще всего называют такие положительные изменения за последнее время:
  • Рационализация производственного процесса
Покупка новой техники для автоматизации производственной линии, оптимизация штата, создание стратегии развития.
  • Введение дополнительных направлений производства (инерция + адаптация)
Разнообразие ассортимента; поиск инновационных решений.
  • Расширение использования ИИ в бизнесе
Увеличение производительности труда, снижение кадрового голода путем выхода на рынок труда персонала, сокращенного из-за замены ИИ.
  • Получение новых заказчиков благодаря снижению конкуренции со стороны иностранных компаний в модели В2В
Читайте также
Устойчивыми вызовами и негативными изменениями для бизнеса являются следующие факторы:
  • Текучка кадров (особенно мужчин). Увеличение нагрузки на имеющихся работников из-за нехватки кадров
  • Распространение неофициального найма
  • Рост налогов и непрогнозируемая налоговая политика
  • Ужесточение административного давления — интенсификация проверок бизнеса
  • Ухудшение психологического состояния работников
  • Рост себестоимости товаров и услуг
  • Ужесточение конкуренции за потребителя. Демпинг цен со стороны теневого бизнеса и ФЛП
  • Потеря иностранных заказчиков, избегающих сотрудничества из-за военных рисков

Как бизнес адаптируется

Эксперты назвали наиболее распространенные стратегии адаптации бизнеса за последний год:
  • диверсификация деятельности — более прибыльная деятельность перекрывает убыточные направления;
  • переориентация на контракты с Европой; экспортные стратегии;
  • открытие дочерних структур в Европе — для расширения клиентской базы, избегания бюрократических ограничений на выведение валюты за границу для оплаты труда/сырья;
  • предложение товаров с более высокой добавленной стоимостью — сбыт конечных продуктов вместо сырья;
  • обучение нового персонала собственными силами (вместо привлечения специалистов с опытом);
  • расширение целевой аудитории благодаря внедрению экономных решений с базовым функционалом по доступной цене
Читайте также
Относительно проблем, на которые жалуются малые и средние предприятия, можно выделить 5 основных:
  • рост расходов (повышение коммунальных платежей и стоимости сырья и т. п.);
  • потеря или невозможность найти узкоспециализированных специалистов;
  • нехватка рабочей силы в целом;
  • невозможность прогнозирования или стратегирования из-за неопределенности;
  • невозможность повысить уровень заработной платы персоналу.
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Несмотря на это, доля предприятий, которые намерены поддерживать нынешний уровень активности даже в случае длительной (более года) войны, остается стабильной — на уровне 61%.
Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Также возросла доля предприятий, которые планируют расширить бизнес при длительной войне — с 4% опрошенных в первый год войны до 14% на третий год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems