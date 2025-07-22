Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны — Finance.ua

Удержаться на плаву: как украинский бизнес оценивает свои доходы во время войны
Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.
Об этом говорится в результатах исследования МСП в условиях войны: тренды, вызовы и потребности, проведенном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
- Что касается доходов, то на третьем году войны бизнесы, фиксирующие падение прибыли, в среднем имеют падение ориентировочно на треть (38%).
- В то же время средний показатель роста доходов среди бизнеса, сумевшего увеличить прибыльность, +45%.
Средний показатель падения прибыли в сфере услуг составляет 53%, а в промышленности — 40%.
Среднее значение Уровня сложности ведения бизнеса предпринимателей сейчас оценивают в 3,4 балла (где 1 — очень сложно, а 7 — очень легко).
Тренды МСП на третий год войны
Бизнес работает в условиях глубокой неопределенности. Будущее зависит от ситуации безопасности, состояния энергетической инфраструктуры, событий на фронте и перспектив переговоров.
Как отметила руководительница социологического центра Socioinform Наталия Зайцева-Чипак, осознание перспективы продолжительной войны трансформировало поведение предпринимателей: они сосредотачиваются на сохранении ресурсов и сокращении затрат.
Кроме того, сохраняется экономическая уязвимость предприятий из-за общей нестабильности, снижения покупательной способности и влияния войны на сезонные колебания спроса. Собственное финансовое положение МСП характеризуют как «попытки удержаться на плаву». Предприниматели не ждут быстрого улучшения ситуации и готовы работать, пока бизнес не станет убыточным.
Какие еще тенденции наблюдаются в украинском бизнесе:
- Ужесточение конкуренции за потребителя в условиях экономической нестабильности привело к активизации негативных рыночных явлений, в частности теневой экономике и демпингу цен.
- В 2024 году влияние искусственного интеллекта на бизнес-среду стало заметнее. ИИ автоматизирует рабочие процессы, вытесняя часть работников и высвобождая кадры на рынок. Однако одновременно постепенно поглощает отдельные сегменты бизнеса.
- В условиях внутренней нестабильности компании пробуют переориентироваться на более прогнозируемые внешние рынки.
- Острый кадровый кризис остается одной из основных проблем. Усиление мобилизации влечет за собой непрогнозируемую потерю ключевых специалистов. Нехватка работников ощутима даже на позициях без требований к опыту.
Положительные и отрицательные изменения в бизнесе
Опрошенные чаще всего называют такие положительные изменения за последнее время:
- Рационализация производственного процесса
Покупка новой техники для автоматизации производственной линии, оптимизация штата, создание стратегии развития.
- Введение дополнительных направлений производства (инерция + адаптация)
Разнообразие ассортимента; поиск инновационных решений.
- Расширение использования ИИ в бизнесе
Увеличение производительности труда, снижение кадрового голода путем выхода на рынок труда персонала, сокращенного из-за замены ИИ.
- Получение новых заказчиков благодаря снижению конкуренции со стороны иностранных компаний в модели В2В
Устойчивыми вызовами и негативными изменениями для бизнеса являются следующие факторы:
- Текучка кадров (особенно мужчин). Увеличение нагрузки на имеющихся работников из-за нехватки кадров
- Распространение неофициального найма
- Рост налогов и непрогнозируемая налоговая политика
- Ужесточение административного давления — интенсификация проверок бизнеса
- Ухудшение психологического состояния работников
- Рост себестоимости товаров и услуг
- Ужесточение конкуренции за потребителя. Демпинг цен со стороны теневого бизнеса и ФЛП
- Потеря иностранных заказчиков, избегающих сотрудничества из-за военных рисков
Как бизнес адаптируется
Эксперты назвали наиболее распространенные стратегии адаптации бизнеса за последний год:
- диверсификация деятельности — более прибыльная деятельность перекрывает убыточные направления;
- переориентация на контракты с Европой; экспортные стратегии;
- открытие дочерних структур в Европе — для расширения клиентской базы, избегания бюрократических ограничений на выведение валюты за границу для оплаты труда/сырья;
- предложение товаров с более высокой добавленной стоимостью — сбыт конечных продуктов вместо сырья;
- обучение нового персонала собственными силами (вместо привлечения специалистов с опытом);
- расширение целевой аудитории благодаря внедрению экономных решений с базовым функционалом по доступной цене
Относительно проблем, на которые жалуются малые и средние предприятия, можно выделить 5 основных:
- рост расходов (повышение коммунальных платежей и стоимости сырья
и т. п.);
- потеря или невозможность найти узкоспециализированных специалистов;
- нехватка рабочей силы в целом;
- невозможность прогнозирования или стратегирования из-за неопределенности;
- невозможность повысить уровень заработной платы персоналу.
Несмотря на это, доля предприятий, которые намерены поддерживать нынешний уровень активности даже в случае длительной (более года) войны, остается стабильной — на уровне 61%.
Также возросла доля предприятий, которые планируют расширить бизнес при длительной войне — с 4% опрошенных в первый год войны до 14% на третий год.
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