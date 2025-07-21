В Украине готовят годовой мораторий на проверки бизнеса — Finance.ua

В Украине готовят годовой мораторий на проверки бизнеса Сегодня 10:08

В Украине готовят годовой мораторий на проверки бизнеса

Правительство готовит ежегодный мораторий на проверки бизнеса.

Об этом сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко.

Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами сформировали первые приоритеты", — отметила Свириденко, комментируя первую неделю в должности.

По ее словам, готовится ряд решений. В частности, готовится мораторий на проверки бизнеса.

«Правительство вместе с силовыми структурами и координацией СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу», — подчеркнула Свириденко.

Также начался аудит уголовных дел против бизнеса.

«Приоритет — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня», — подчеркнула Премьер-министр.

Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. По словам Свириденко, будет усилен контроль за законностью следственных действий.

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«Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов рф», — подчеркнула Свириденко.

Реакция Гороховского

На обещание главы правительства уже отреагировал соучредитель monobank Олег Гороховский.

«Годовой мораторий на проверки бизнеса! Точно засчитываем как достижение. В сторону бизнеса в воюющей стране нельзя даже дышать, не то что мешать им работать. Только бизнес создает рабочие места, платит налоги и обеспечивает развитие государства. Это аксиома. Спорить с ней бесполезно. Нет ни одного примера успешной экономики, где предприниматели под презумпцией вины. Предпринимателей трогать нельзя и точка», — написал Гороховский.

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