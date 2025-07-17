Какой бизнес открывают украинцы в 2025: аналитика по сферам и регионам (инфографика) — Finance.ua

Какой бизнес открывают украинцы в 2025: аналитика по сферам и регионам (инфографика)
Из-за новых налогов и приостановки работы реестров в начале этого года произошел всплеск закрытий ФЛП. Несмотря на это, сейчас украинцы продолжают открывать новые предприятия. Где больше всего открывают бизнесы, а кто исчезает с рынка — рассказали в Опендатаботе.
Как открывались-закрывались ФЛП: динамика
За полгода в Украине зарегистрировано 137,5 тыс. новых ФЛП. В это же время закрылось более 157 тыс. предпринимателей.
В первом квартале 2025 г. в Украине прекратили деятельность 119 895 предпринимателей. Причинами стали временная остановка реестров и новые налоговые изменения.
Во втором квартале ситуация стабилизировалась: открытия почти сравнялись с показателями прошлого года, а закрытий даже стало меньше.
- В апреле-июне открылось 73 799 новых ФЛП — всего на 3% меньше, чем в прошлом году;
- В настоящее время 51 830 бизнесов закрылись — на 27% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Короткий век предпринимательства
Аналитики говорят, что более трети закрывшихся в этом году ФЛП просуществовали менее двух лет: 22% из них были открыты в прошлом году, еще 15% — в 2023 году.
Так же растет и количество так называемых ФЛП-однодневок — предпринимателей, которые существуют не дольше двух недель. В этом году таких бизнесов зафиксировано уже 5323. Для сравнения, в 2021 году их насчитывалось только 96.
Портрет украинского бизнеса
61% новых ФЛП открыли женщины (83,7 тыс.), а 39% - мужчины, или 53,8 тыс. дел.
Самыми популярными направлениями остаются:
- розничная торговля — 39,5 тыс. новых ФЛП;
- оптовая торговля — 10,7 тыс.;
- также в лидерах: ІТ, информационные и индивидуальные услуги.
В то же время именно эти отрасли являются лидерами по количеству закрытий: с начала года закрылось более 48 тыс. розничных торговцев и 18 тыс. айтишников.
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Где ФОП больше открывается, чем закрывается:
- образование: +2541 дел;
- медицина: +1203;
- право и бухгалтерия: +975.
География бизнесов
Больше всего новых бизнесов открыли в Киеве — 18,8 тыс. Еще 13 тысяч на Днепропетровщине и 10,4 тысячи — на Львовщине.
Однако и по количеству прекращений столица также лидер: здесь закрылось 20,6 тыс. Далее Харьковщина (13,6 тысячи) и Днепропетровщина (13,6 тысячи).
Несмотря на общий спад новых ФЛП, есть области, где предприниматели больше открывают бизнесов, чем закрывают — это Ровенщина (+291), Львовщина (+179), Киевщина (+175), Ивано-Франковщина (+101) и Волынь (+69).
Напомним, предприниматели двух областей Украины имеют возможность податься на гранты и получить до 132 тыс. грн.
А молодые бизнесмены также могут податься на молодежную грантовую программу в рамках проекта «Собственное Дело». Можно получить до 150 тысяч. грн — и при этом не нужно создавать рабочие места, просто зарегистрируйся как ФЛП.
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