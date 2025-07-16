Бизнес назвал основные препятствия в военное время — Finance.ua

Бизнес назвал основные препятствия в военное время Сегодня 16:05

Бизнес назвал основные препятствия в военное время

В июне ТОП-3 препятствия для ведения бизнеса в военное время остались прежними.

Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.

На что больше всего жалуется бизнес

1. Нехватка рабочей силы

Эта проблема снизилась (с 63% в мае до 58% в июне), однако все еще остается наиболее распространенной среди опрошенных компаний.

2. Опасно работать

Доля предприятий, указавших на этот риск, выросла с 47% до 53%. Особенно критическая эта проблема для средних и крупных предприятий, а также в регионах, приближенных к зоне боевых действий. ▫️ 80% и более предприятий в Житомирской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях считают работу в опасных условиях серьезным препятствием.

3. Рост цен на сырье и товары

Эта проблема осталась на уровне 47%, однако опустилась со 2-й на 3-ю строчку (в мае препятствие делило вторую позицию с «опасно работать»)

4. Уменьшение спроса

Доля бизнеса, высказавшегося за эту проблему, выросла (с 27% до 33%), что удержало это препятствие на четвертой позиции.

5. Перебои с электроэнергией

Ощутимое снижение (с 7% в мае до 4% в июне), что отбросило проблему с 8-го на 10-е место.

По словам аналитиков ИЭИ, бизнес в регионах, граничащих с зонами боевых действий, все больше реагирует не только на экономические вызовы, но и на безопасностные.

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Доля предприятий, которые называют опасные условия главным препятствием, растет — это демонстрирует реалии ведения бизнеса в условиях войны, особенно для компаний, не имеющих возможности релоцировать производство или изменить формат работы.

Коррупция и давление со стороны силовых органов

Этот фактор не вошел в основной перечень, что свидетельствует о его меньшем влиянии на бизнес по сравнению с факторами безопасности и экономическими.

Интересно и то, что с марта по июнь 2025 года восприятие государства среди представителей бизнеса оставалось относительно стабильным, хоть и наблюдались некоторые незначительные изменения.

Тех, кто считает правительство регулятором, остается больше всего. Эта доля почти не изменилась (44% в марте и 45% в июне).

А вот доля респондентов, воспринимающих правительство как препятствие для бизнеса, несколько выросла: с 23% в марте до 25% в июне

В то же время уровень неопределенности уменьшился, что видно по снижению доли ответов «Затрудняюсь ответить» с 22% до 16%.

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