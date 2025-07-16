Бизнес назвал основные препятствия в военное время — Finance.ua
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Бизнес назвал основные препятствия в военное время

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Бизнес назвал основные препятствия в военное время
Бизнес назвал основные препятствия в военное время
В июне ТОП-3 препятствия для ведения бизнеса в военное время остались прежними.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.

На что больше всего жалуется бизнес

  • 1. Нехватка рабочей силы
Эта проблема снизилась (с 63% в мае до 58% в июне), однако все еще остается наиболее распространенной среди опрошенных компаний.
  • 2. Опасно работать
Доля предприятий, указавших на этот риск, выросла с 47% до 53%. Особенно критическая эта проблема для средних и крупных предприятий, а также в регионах, приближенных к зоне боевых действий. ▫️ 80% и более предприятий в Житомирской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях считают работу в опасных условиях серьезным препятствием.
  • 3. Рост цен на сырье и товары
Эта проблема осталась на уровне 47%, однако опустилась со 2-й на 3-ю строчку (в мае препятствие делило вторую позицию с «опасно работать»)
  • 4. Уменьшение спроса
Доля бизнеса, высказавшегося за эту проблему, выросла (с 27% до 33%), что удержало это препятствие на четвертой позиции.
  • 5. Перебои с электроэнергией
Ощутимое снижение (с 7% в мае до 4% в июне), что отбросило проблему с 8-го на 10-е место.
Бизнес назвал основные препятствия в военное время
По словам аналитиков ИЭИ, бизнес в регионах, граничащих с зонами боевых действий, все больше реагирует не только на экономические вызовы, но и на безопасностные.
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Доля предприятий, которые называют опасные условия главным препятствием, растет — это демонстрирует реалии ведения бизнеса в условиях войны, особенно для компаний, не имеющих возможности релоцировать производство или изменить формат работы.
Бизнес назвал основные препятствия в военное время

Коррупция и давление со стороны силовых органов

Этот фактор не вошел в основной перечень, что свидетельствует о его меньшем влиянии на бизнес по сравнению с факторами безопасности и экономическими.
Интересно и то, что с марта по июнь 2025 года восприятие государства среди представителей бизнеса оставалось относительно стабильным, хоть и наблюдались некоторые незначительные изменения.
Бизнес назвал основные препятствия в военное время
  • Тех, кто считает правительство регулятором, остается больше всего. Эта доля почти не изменилась (44% в марте и 45% в июне).
  • А вот доля респондентов, воспринимающих правительство как препятствие для бизнеса, несколько выросла: с 23% в марте до 25% в июне
  • В то же время уровень неопределенности уменьшился, что видно по снижению доли ответов «Затрудняюсь ответить» с 22% до 16%.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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