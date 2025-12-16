0 800 307 555
Средняя зарплата в ЕС: где в Европе платят больше всего и меньше всего (инфографика)

Личные финансы
99
Средняя годовая зарплата одного работника в Европейском Союзе составляет 39 808 евро. Однако разрыв между странами остается значительным.
Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Евростат.

Где в ЕС платят больше всего и меньше всего

Самый высокий средний годовой доход зафиксирован в Люксембурге на уровне 82 969 евро, что в 5,4 раза больше, чем в Болгарии, где показатель составляет 15 387 евро.
Кроме Люксембурга средняя зарплата превышает 50 000 евро еще в 5 странах ЕС. Это Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия.
Инфографика: finance.yahoo.com
В нижней части рейтинга кроме Болгарии оказались Греция и Венгрия. В этих странах средняя годовая зарплата одного работника не превышает 20 000 евро.
Общая картина показывает, что уровень оплаты труда выше в странах Западной и Северной Европы, тогда как в Восточной и Юго-Восточной Европе он остается существенно ниже.

Почему зарплаты в Европе так отличаются

Экономистка Международной организации труда Джулия де Лаццари отмечает, что ключевым фактором разницы в зарплатах является структура экономики и уровень производительности.
Государства с большой долей секторов с высокой добавленной стоимостью, в частности финансов, ІТ и высокотехнологичного производства, обычно имеют более высокие доходы населения. В то же время страны, где занятость сосредоточена в аграрном секторе, текстильной промышленности или базовых услугах, демонстрируют более низкие показатели.
Важную роль играют также профсоюзы, охват коллективными договорами и уровень законодательно установленной минимальной зарплаты.
Старшая исследовательница Европейского института профсоюзов Агнешка Пясна добавляет, что низкий уровень профсоюзного членства и высокий уровень безработицы ослабляют позиции работников на рынке труда и сдерживают рост зарплат.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой grc.ua писал, что деньги уже не являются единственным аргументом, мотивирующим украинских работников оставаться работать в компании. На первый план выходит то, как человек ощущает свою ценность, вовлеченность и отношения внутри команды.
По данным Госстата, в октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с сентябрем, когда средняя зарплата была 26 623 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
