Средняя зарплата в ЕС: где в Европе платят больше всего и меньше всего (инфографика)

Средняя годовая зарплата одного работника в Европейском Союзе составляет 39 808 евро. Однако разрыв между странами остается значительным.

Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Евростат.

Где в ЕС платят больше всего и меньше всего

Самый высокий средний годовой доход зафиксирован в Люксембурге на уровне 82 969 евро, что в 5,4 раза больше, чем в Болгарии, где показатель составляет 15 387 евро.

Кроме Люксембурга средняя зарплата превышает 50 000 евро еще в 5 странах ЕС. Это Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия.

Инфографика: finance.yahoo.com

В нижней части рейтинга кроме Болгарии оказались Греция и Венгрия. В этих странах средняя годовая зарплата одного работника не превышает 20 000 евро.

Общая картина показывает, что уровень оплаты труда выше в странах Западной и Северной Европы, тогда как в Восточной и Юго-Восточной Европе он остается существенно ниже.

Почему зарплаты в Европе так отличаются

Экономистка Международной организации труда Джулия де Лаццари отмечает, что ключевым фактором разницы в зарплатах является структура экономики и уровень производительности.

Государства с большой долей секторов с высокой добавленной стоимостью, в частности финансов, ІТ и высокотехнологичного производства, обычно имеют более высокие доходы населения. В то же время страны, где занятость сосредоточена в аграрном секторе, текстильной промышленности или базовых услугах, демонстрируют более низкие показатели.

Важную роль играют также профсоюзы, охват коллективными договорами и уровень законодательно установленной минимальной зарплаты.

Старшая исследовательница Европейского института профсоюзов Агнешка Пясна добавляет, что низкий уровень профсоюзного членства и высокий уровень безработицы ослабляют позиции работников на рынке труда и сдерживают рост зарплат.

По данным Госстата, в октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с сентябрем, когда средняя зарплата была 26 623 грн.

