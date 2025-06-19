Малый бизнес массово релоцируется на запад Украины — эксперты сообщили детали
Банкиры фиксируют новую волну внутренней релокации малого и среднего бизнеса в центральные и западные регионы Украины.
Об этом рассказали эксперты на круглом столе «Мобилизация вызовов: как малому бизнесу получить кредит во время войны», проведенного «Финансовым клубом».
Причины
Усиление военных рисков, переоценка стратегий и поиск более безопасных условий для восстановления или развития.
Так, в ТАСкомбанке отмечают, что компании, которые ранее только присматривались к релокации, теперь начали действовать решительно.
«Компании с востока больше релоцируются в центральные и западные области Украины. Им требуется целевое финансирование именно под эти процессы», —
рассказал директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.
Он сказал, что мигрируют не только юридические лица — многие также переезжают из прифронтовых регионов, что стимулирует рост строительства в новых локациях, который тоже идет за новым финансированием в банки.
Сходные тенденции наблюдают и в ОТП Банке.
«Мы видим, что клиенты, потерявшие активы в результате военных действий, не отстраивают их на востоке, а переориентируются на другие регионы. И мы активно поддерживаем этих клиентов», — отметила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.
Прогнозы
Банкиры прогнозируют, что тренд на внутреннюю релокацию будет сохраняться и далее — особенно в сегменте МСБ, где гибкость и быстрота принятия решений помогают адаптироваться к изменениям.
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