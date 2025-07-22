Ущерб более 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса — Finance.ua

Ущерб более 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса Сегодня 15:42 — Криминал

Участники преступной организации в сентябре 2021 года путем угроз и в результате подделки официальных документов захватили территорию одной шахты из Донецкой области для незаконной добычи каменного угля. Специальных разрешительных документов у них не было. Сбывали уголь через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций.

Об этом пишет Офис генерального прокуратура.

Одним из активных участников преступной организации стал глава местного поселкового совета. В настоящее время он находится в розыске. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ГБР завершено досудебное расследование.

Следствием установлено, что в течение 2021−2024 годов преступная организация занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля на территории временно оккупированного Донецка, нанеся государству более 5 миллиардов гривен ущерба.

Девять участников преступной организации признаны виновными в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подготовке и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1−3 ст. 255, ч. 3, ст. 3 ст. 3 ст. ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст.

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