Ущерб более 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса — Finance.ua
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Ущерб более 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса

Криминал
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Участники преступной организации в сентябре 2021 года путем угроз и в результате подделки официальных документов захватили территорию одной шахты из Донецкой области для незаконной добычи каменного угля. Специальных разрешительных документов у них не было. Сбывали уголь через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций.
Об этом пишет Офис генерального прокуратура.
Одним из активных участников преступной организации стал глава местного поселкового совета. В настоящее время он находится в розыске. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ГБР завершено досудебное расследование.
Следствием установлено, что в течение 2021−2024 годов преступная организация занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля на территории временно оккупированного Донецка, нанеся государству более 5 миллиардов гривен ущерба.
Девять участников преступной организации признаны виновными в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подготовке и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1−3 ст. 255, ч. 3, ст. 3 ст. 3 ст. ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст.
По материалам:
Finance.ua
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