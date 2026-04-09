Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000 Сегодня 13:15 — Криминал

Правоохранители задержали заместителя директора Департамента экологической безопасности «Укрзализныци» на получении взятки в размере $100 000.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Детали дела

По данным следствия, к нему обратился представитель предприятия, добывающего полезные ископаемые, насчет оформления документов для демонтажа или переноса железнодорожного пути, который оставался на балансе «Укрзализныци» и проходил через территории месторождения.

Служащий госпредприятия заверил, что сможет помочь с получением разрешения на демонтаж на средства «Укрзализныци», однако за это потребовал 100 тысяч долларов США.

Чтобы подтвердить свои обязательства, он пообещал предоставить расписку о получении денег.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко на своей странице в Facebook добавил, что схема была продумана.

«Сначала инициировать „сезонный объезд“, чтобы комиссия признала колею нерентабельной, затем — демонтаж, списание, исключение из реестров. Также речь шла о передаче участка под колеей общине для нужд карьера», — отметил Кравченко.

Чиновник уверял предпринимателя, что процедура сложная и требует согласований с руководством «УЗ», Мининфраструктуры и профильными подразделениями.

Обещал организовать весь процесс «под ключ» за 3−6 месяцев и ссылался на опыт подобной работы на Львовской железной дороге. За работу требовал наличные деньги вперед.

8 апреля 2026 года после получения всей суммы — 100 тысяч долларов США (эквивалент около 4,4 млн грн) — и предоставления расписки должностное лицо было задержано.

Наказание

Правоохранители провели обыски дома, на работе и в автомобиле чиновника.

Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

«В суд подано ходатайство о заключении под стражу. Следствие продолжается. Проверяем другие возможные эпизоды и причастных лиц. Работаем дальше», — резюмировал Руслан Кравченко.

Реакция Укрзализныци

На своей странице в Facebook компания заверила , что будет максимально способствовать расследованию ГБР и Национальной полиции. «Уже вчера оперативно переданы все запрашиваемые материалы. Наша Служба корпоративной безопасности на постоянной связи со следователями, чтобы помочь выяснить все обстоятельства. И вдруг будут еще скомпрометированы сотрудники компании — полное содействие в их выявлении», — отметили там.

Кроме того, «Укрзализныця» заявила, что запускает собственную служебную проверку по указанным фактам. «Работника тут же отстраняем от исполнения должностных обязанностей. Если только будут признаки, что должностное лицо действовало не само, все причастные будут сразу отстранены, а все материалы переданы правоохранителям», — отметили в компании и призвали всех клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан не соглашаться на предложения, если кто-то прикрывается работой в Укрзализныце, предлагает услуги «содействия» или «ускорения».

