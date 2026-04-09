12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному пересечению государственной границы оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда обнаружили противоправную группу, которая наладила схему переправки лиц в Молдову в обход пунктов пропуска.
Об этом пишет Государственная пограничная служба.
В рамках открытого уголовного производства пограничники задержали жителя Хмельницкой области, передавшего 12 тысяч долларов США соорганизатору нелегальной схемы при содействии в незаконном пересечении границы.
Позже охранники границы у реки Днестр обнаружили и задержали организатора незаконной операции и еще одного его помощника, которые на надувной лодке должны были переправить клиента в Черновицкую область в обход контрольных постов и доставить на государственную границу.
В ходе дальнейшей работы правоохранителями были проведены санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов уголовного производства. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны и другая доказательная база. Кроме этого, изъяли надувную лодку и автомобиль.
Фигуранты дела задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрениях по ч. 3 ст. 332 УКУ и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
