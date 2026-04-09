0 800 307 555
ру
0 800 307 555
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы

Криминал
55
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному пересечению государственной границы оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда обнаружили противоправную группу, которая наладила схему переправки лиц в Молдову в обход пунктов пропуска.
Об этом пишет Государственная пограничная служба.
В рамках открытого уголовного производства пограничники задержали жителя Хмельницкой области, передавшего 12 тысяч долларов США соорганизатору нелегальной схемы при содействии в незаконном пересечении границы.
Позже охранники границы у реки Днестр обнаружили и задержали организатора незаконной операции и еще одного его помощника, которые на надувной лодке должны были переправить клиента в Черновицкую область в обход контрольных постов и доставить на государственную границу.
В ходе дальнейшей работы правоохранителями были проведены санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов уголовного производства. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны и другая доказательная база. Кроме этого, изъяли надувную лодку и автомобиль.
Фигуранты дела задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрениях по ч. 3 ст. 332 УКУ и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems