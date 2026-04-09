Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн

Эти сети неоднократно попадали в поле зрения налоговиков

В двух сетях ювелирных магазинов были обнаружены схемы «дробления бизнеса», что привело к минимизации налоговых обязательств и наложению штрафов почти на 70 млн грн.

Об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Диалог ГНС и представителей отрасли

Она напомнила, что в начале марта в ГНС была широкая встреча с представителями этой сферы.

«Прошел месяц. Открытый диалог дает результаты. Некоторые участники рынка уже сделали первые шаги. Встретились с представителями двух крупных сетей ювелирных магазинов. В ходе проверок у них выявили признаки минимизации налоговых обязательств из-за дробления бизнеса. В частности, в 253 магазинах одновременно ведут деятельность как минимум 100 физических лиц — предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения», — отметила она.

Фактически есть все признаки единого бизнеса — общая инфраструктура, поставщики, персонал, одинаковые цены и бренды.

По ее словам, эти сети не раз попадали в поле зрения налоговиков. В течение 2025−2026 годов ГНС провела более 50 фактических проверок, выявила нарушения, штрафы составили почти 70 млн грн.

Виды нарушений

Нарушения типичные:

продажа товаров без применения РРО/ПРРО;

ненадлежащий учет товарных запасов;

использование неоформленного наемного труда;

проведение расчетов с применением неденежных форм оплаты (подарочные сертификаты) плательщиками единого налога.

Также есть риски выплаты зарплаты в конвертах. По документам выплачивают 8 — 9 тыс. грн, в то же время в объявлениях о вакансии ищут специалистов на 20 — 40 тыс. грн.

«Схемы минимизации налогов мы видим. Но наша задача не просто зафиксировать их. Через диалог даем бизнесу возможность добровольно поменять подходы к работе. Договорились, что эти сети откажутся от дробления, будут работать через единое юридическое лицо — плательщика НДС, урегулируют вопросы зарплаты, фискализируют все расчетные операции. Последовательно движемся к модели налогового комплаенса, когда приоритет — предупреждение нарушений. В случае игнорирования договоренностей наша реакция будет надлежащей», — добавила Карнаух.

