Место для вашей рекламы

Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн

Эти сети неоднократно попадали в поле зрения налоговиков
В двух сетях ювелирных магазинов были обнаружены схемы «дробления бизнеса», что привело к минимизации налоговых обязательств и наложению штрафов почти на 70 млн грн.
Об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Диалог ГНС и представителей отрасли

Она напомнила, что в начале марта в ГНС была широкая встреча с представителями этой сферы.
«Прошел месяц. Открытый диалог дает результаты. Некоторые участники рынка уже сделали первые шаги. Встретились с представителями двух крупных сетей ювелирных магазинов. В ходе проверок у них выявили признаки минимизации налоговых обязательств из-за дробления бизнеса. В частности, в 253 магазинах одновременно ведут деятельность как минимум 100 физических лиц — предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения», — отметила она.
Фактически есть все признаки единого бизнеса — общая инфраструктура, поставщики, персонал, одинаковые цены и бренды.
По ее словам, эти сети не раз попадали в поле зрения налоговиков. В течение 2025−2026 годов ГНС провела более 50 фактических проверок, выявила нарушения, штрафы составили почти 70 млн грн.

Виды нарушений

Нарушения типичные:
  • продажа товаров без применения РРО/ПРРО;
  • ненадлежащий учет товарных запасов;
  • использование неоформленного наемного труда;
  • проведение расчетов с применением неденежных форм оплаты (подарочные сертификаты) плательщиками единого налога.
Также есть риски выплаты зарплаты в конвертах. По документам выплачивают 8 — 9 тыс. грн, в то же время в объявлениях о вакансии ищут специалистов на 20 — 40 тыс. грн.
«Схемы минимизации налогов мы видим. Но наша задача не просто зафиксировать их. Через диалог даем бизнесу возможность добровольно поменять подходы к работе. Договорились, что эти сети откажутся от дробления, будут работать через единое юридическое лицо — плательщика НДС, урегулируют вопросы зарплаты, фискализируют все расчетные операции. Последовательно движемся к модели налогового комплаенса, когда приоритет — предупреждение нарушений. В случае игнорирования договоренностей наша реакция будет надлежащей», — добавила Карнаух.
Finance.ua
Место для вашей рекламы
