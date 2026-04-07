Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен

В городе Белая Церковь правоохранители разоблачили 34-летнюю женщину, которая, работая заместителем руководителя одного из местных почтовых отделений, присвоила пенсионные выплаты граждан.
Об этом сообщает Полиция Киева.

Суть дела

В апреле 2024 года фигурантка, злоупотребляя служебным положением, безосновательно списала в расходы невыплаченные пенсии 23 человек.
При этом она внесла ложные сведения в учетные документы. В результате женщина завладела средствами на сумму более 185 тысяч гривен, нанеся обществу соответствующий имущественный ущерб.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
