Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В городе Белая Церковь правоохранители разоблачили 34-летнюю женщину, которая, работая заместителем руководителя одного из местных почтовых отделений, присвоила пенсионные выплаты граждан.
Об этом сообщает Полиция Киева.
Суть дела
В апреле 2024 года фигурантка, злоупотребляя служебным положением, безосновательно списала в расходы невыплаченные пенсии 23 человек.
При этом она внесла ложные сведения в учетные документы. В результате женщина завладела средствами на сумму более 185 тысяч гривен, нанеся обществу соответствующий имущественный ущерб.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Поделиться новостью
Также по теме
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
Правоохранители разоблачили хищения в «Укргаздобыче» на 295 млн грн
Полицейские разоблачили наркогруппу с миллионной прибылью (видео)
Разоблачена схема SIM-swap мошенничества: украинцев обманули на 1 млн грн
Присвоили 1,8 млн грн: на Днепропетровщине разоблачены махинации со счетами ликвидированных банков