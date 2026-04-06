В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах

Криминал
Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора и инженера по проектно-сметной работе частного предприятия, а также должностного лица Управления образования Подольской РГА.
Об этом пишет прокуратура.
Их обвиняют в завладении бюджетными деньгами в ходе капитального ремонта укрытий и защитных сооружений в двух школах.

Суть дела

Следствием установлено, что в 2023 году генеральный директор предприятия-подрядчика, действуя по предварительному сговору с инженером по проектно-сметной работе, подали в Управление образования Подольской РГА сметы работ по заранее завышенной стоимости материалов.
В свою очередь должностное лицо Управления образования, зная о завышении стоимости, не проведя должного мониторинга цен на эти материалы, утвердило смету, составленную по завышенным ценам.
В результате за проведенные работы из столичного бюджета переплатили 450 тыс. гривен, которыми фактически завладели должностные лица предприятия-подрядчика.
Действия генерального директора и инженера квалифицированы как завладение бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 191 УК Украины), действия должностного лица Управления образования — как пособничество завладению бюджетными деньгами (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
