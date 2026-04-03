Разоблачена схема SIM-swap мошенничества: украинцев обманули на 1 млн грн
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые получали доступ к банковским счетам граждан через перевыпуск SIM-карт. По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме и нанесли ущерб около 1 миллиона гривен.
Как работала схема мошенничества
Злоумышленники использовали так называемую схему SIM-swap. Они звонили по телефону гражданам, представлялись работниками мобильного оператора и под предлогом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт.
После этого номер телефона жертвы переходил под контроль мошенников. Поскольку этот номер был привязан к банковским счетам, фигуранты получали доступ к мобильному банкингу.
Получив контроль над финансовым номером, участники группы:
- входили в банковские приложения потерпевших;
- меняли учетные данные;
- переводили средства на подконтрольные счета;
- снимали деньги через банкоматы и терминалы.
В некоторых случаях они пытались проводить дополнительные незаконные операции по счетам.
География пострадавших и сумма ущерба
Среди пострадавших — жители разных регионов Украины, в частности, Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни.
Общая сумма установленного ущерба составляет около 1 миллиона гривен.
Следствие установило, что группа действовала по четкому плану и имела иерархическую структуру.
Организатор:
- координировал действия участников;
- распределял роли;
- обеспечивал технические ресурсы;
- контролировал распределение полученных денежных средств.
Другие участники отвечали за поиск жертв, перевыпуск SIM-карт, общение с потерпевшими и последующее обналичивание средств.
Обыски и изъятые доказательства
Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъяли:
- мобильные телефоны;
- SIM-карты;
- банковские карты;
- носители информации;
- упаковки от SIM-карт;
- другие подтверждения незаконной деятельности.
Подозрения и возможное наказание
Трем участникам группы уже объявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
