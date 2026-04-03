Разоблачена схема SIM-swap мошенничества: украинцев обманули на 1 млн грн

Полицейские разоблачили организованную преступную группу мошенников
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые получали доступ к банковским счетам граждан через перевыпуск SIM-карт. По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме и нанесли ущерб около 1 миллиона гривен.

Как работала схема мошенничества

Злоумышленники использовали так называемую схему SIM-swap. Они звонили по телефону гражданам, представлялись работниками мобильного оператора и под предлогом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт.
После этого номер телефона жертвы переходил под контроль мошенников. Поскольку этот номер был привязан к банковским счетам, фигуранты получали доступ к мобильному банкингу.
Получив контроль над финансовым номером, участники группы:
  • входили в банковские приложения потерпевших;
  • меняли учетные данные;
  • переводили средства на подконтрольные счета;
  • снимали деньги через банкоматы и терминалы.
В некоторых случаях они пытались проводить дополнительные незаконные операции по счетам.
Читайте также

География пострадавших и сумма ущерба

Среди пострадавших — жители разных регионов Украины, в частности, Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни.
Общая сумма установленного ущерба составляет около 1 миллиона гривен.
Следствие установило, что группа действовала по четкому плану и имела иерархическую структуру.
Организатор:
  • координировал действия участников;
  • распределял роли;
  • обеспечивал технические ресурсы;
  • контролировал распределение полученных денежных средств.
Другие участники отвечали за поиск жертв, перевыпуск SIM-карт, общение с потерпевшими и последующее обналичивание средств.

Обыски и изъятые доказательства

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъяли:
  • мобильные телефоны;
  • SIM-карты;
  • банковские карты;
  • носители информации;
  • упаковки от SIM-карт;
  • другие подтверждения незаконной деятельности.
Читайте также

Подозрения и возможное наказание

Трем участникам группы уже объявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
