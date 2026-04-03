Разоблачена схема SIM-swap мошенничества: украинцев обманули на 1 млн грн 03.04.2026, 17:35 — Криминал

Полицейские разоблачили организованную преступную группу мошенников

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые получали доступ к банковским счетам граждан через перевыпуск SIM-карт. По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме и нанесли ущерб около 1 миллиона гривен.

Как работала схема мошенничества

Злоумышленники использовали так называемую схему SIM-swap. Они звонили по телефону гражданам, представлялись работниками мобильного оператора и под предлогом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт.

После этого номер телефона жертвы переходил под контроль мошенников. Поскольку этот номер был привязан к банковским счетам, фигуранты получали доступ к мобильному банкингу.

Получив контроль над финансовым номером, участники группы:

входили в банковские приложения потерпевших;

меняли учетные данные;

переводили средства на подконтрольные счета;

снимали деньги через банкоматы и терминалы.

В некоторых случаях они пытались проводить дополнительные незаконные операции по счетам.

География пострадавших и сумма ущерба

Среди пострадавших — жители разных регионов Украины, в частности, Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни.

Общая сумма установленного ущерба составляет около 1 миллиона гривен.

Следствие установило, что группа действовала по четкому плану и имела иерархическую структуру.

Организатор:

координировал действия участников;

распределял роли;

обеспечивал технические ресурсы;

контролировал распределение полученных денежных средств.

Другие участники отвечали за поиск жертв, перевыпуск SIM-карт, общение с потерпевшими и последующее обналичивание средств.

Обыски и изъятые доказательства

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъяли:

мобильные телефоны;

SIM-карты;

банковские карты;

носители информации;

упаковки от SIM-карт;

другие подтверждения незаконной деятельности.

Читайте также Депутат сельсовета в Житомирской области «забыл» задекларировать 46 миллионов

Подозрения и возможное наказание

Трем участникам группы уже объявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.