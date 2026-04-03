Присвоили 1,8 млн грн: на Днепропетровщине разоблачены махинации со счетами ликвидированных банков 03.04.2026, 17:20 — Криминал

В течение 2023-2024 годов мошенники завладели около 1,8 млн гривен, npu.gov.ua

В Днепропетровской области разоблачили схему хищения средств клиентов ликвидированных банков. Организаторами противоправной деятельности оказались руководитель одного из банковских отделений и его заместитель.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Механизм присвоения средств

Полицейские установили, что, имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленники подбирали счета, долго остававшиеся неактивными. Среди них — счета граждан с временно оккупированных территорий, находящихся за пределами страны лиц, а также умерших вкладчиков, средства которых подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Для реализации схемы злоумышленники оформляли фиктивные документы на компенсационные выплаты, которые в дальнейшем перечисляли на подконтрольные счета.

Фигуранты обналичивали «заработок» и распределяли деньги между собой.

Ущерб

В течение 2023−2024 годов они незаконно завладели около 1,8 млн гривен, принадлежащих Фонду гарантирования вкладов.

Досудебное расследование

В настоящее время досудебное расследование в отношении одного из участников, который находится под стражей, завершено.

Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении денег в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.

