Присвоили 1,8 млн грн: на Днепропетровщине разоблачены махинации со счетами ликвидированных банков
В Днепропетровской области разоблачили схему хищения средств клиентов ликвидированных банков. Организаторами противоправной деятельности оказались руководитель одного из банковских отделений и его заместитель.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Механизм присвоения средств
Полицейские установили, что, имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленники подбирали счета, долго остававшиеся неактивными. Среди них — счета граждан с временно оккупированных территорий, находящихся за пределами страны лиц, а также умерших вкладчиков, средства которых подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Для реализации схемы злоумышленники оформляли фиктивные документы на компенсационные выплаты, которые в дальнейшем перечисляли на подконтрольные счета.
Фигуранты обналичивали «заработок» и распределяли деньги между собой.
Ущерб
В течение 2023−2024 годов они незаконно завладели около 1,8 млн гривен, принадлежащих Фонду гарантирования вкладов.
Досудебное расследование
В настоящее время досудебное расследование в отношении одного из участников, который находится под стражей, завершено.
Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении денег в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.
