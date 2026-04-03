0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Присвоили 1,8 млн грн: на Днепропетровщине разоблачены махинации со счетами ликвидированных банков

Криминал
192
В течение 2023-2024 годов мошенники завладели около 1,8 млн гривен
В течение 2023-2024 годов мошенники завладели около 1,8 млн гривен, npu.gov.ua
В Днепропетровской области разоблачили схему хищения средств клиентов ликвидированных банков. Организаторами противоправной деятельности оказались руководитель одного из банковских отделений и его заместитель.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Механизм присвоения средств

Полицейские установили, что, имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленники подбирали счета, долго остававшиеся неактивными. Среди них — счета граждан с временно оккупированных территорий, находящихся за пределами страны лиц, а также умерших вкладчиков, средства которых подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Для реализации схемы злоумышленники оформляли фиктивные документы на компенсационные выплаты, которые в дальнейшем перечисляли на подконтрольные счета.
Фигуранты обналичивали «заработок» и распределяли деньги между собой.

Ущерб

В течение 2023−2024 годов они незаконно завладели около 1,8 млн гривен, принадлежащих Фонду гарантирования вкладов.

Досудебное расследование

В настоящее время досудебное расследование в отношении одного из участников, который находится под стражей, завершено.
Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении денег в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенникиБанковские счетаКиберполиция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems