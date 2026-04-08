Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»

Женщина пыталась получить государственную выплату за свой поврежденный дом
Жительница Изюма подозревается в незаконном завладении бюджетными средствами во время получения компенсации за разрушенное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення».
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Суть схемы

По данным следствия, она пыталась получить государственную выплату за свое поврежденное здание в селе Заводы Изюмского района. Для реализации «схемы» женщина организовала изготовление отчета о техническом обследовании, к которому добавила фото совсем другого дома, имевшего «нужную» степень разрушения. На самом деле, ее дом имел лишь незначительные повреждения и подлежал ремонту.
В дальнейшем владелица подала заявление на получение жилищного сертификата. Председатель Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, несмотря на отсутствие необходимых подтверждений разрушения, подчеркнул, что имущество действительно уничтожено, повлияв тем самым на результаты голосования. На основе поддельных документов было принято положительное решение.
В мае 2024 года женщина получила жилищный сертификат на сумму почти 1,8 млн грн, которые в дальнейшем потратила на приобретение квартиры в Изюме.

Квалификация дела

Ей сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют возможную причастность главы комиссии к указанному преступлению.
По материалам:
Finance.ua
