В Одесской области разоблачили миллионные хищения на реконструкции казарм под квартиры для военных

Криминал
Государству нанесен ущерб на сумму 8,4 млн грн, gp.gov.ua
В Одесской области директор общества с ограниченной ответственностью уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами во время реконструкции здания под жилье для военнослужащих. Речь идет о реконструкции казармы под 39-квартирный жилой дом в Одесской области. Работы производились по договору подряда с Министерством обороны Украины в лице Южного управления капитального строительства.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, в ноябре 2017 — декабре 2020 года подозреваемый, выполняя условия договора, организовал схему завладения бюджетными средствами.
Следствие считает, что директор системно вносил в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения, в частности, относительно объемов выполненных работ и якобы закупленных строительных материалов, которые фактически не поставлялись и не использовались. В дальнейшем эти документы подписывались и подавались на проведение расчетов, что становилось основанием для перечисления бюджетных средств.
Читайте также
С целью сокрытия противоправной деятельности после получения средств подозреваемый осуществлял лишь незначительные закупки материалов, создавая видимость выполнения работ. Основную часть средств он перечислял на счет другого предприятия, учредителем и директором которого также является, с последующим их выводом.
В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму 8,4 млн грн — средства, которые были предусмотрены на строительство жилья для военнослужащих.

Статус расследования

Директору объявлено подозрение по ч. 2 ст. 366 УК Украины — служебный подлог, а также по ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоОдессаПрокуратура
Также по теме
Также по теме
