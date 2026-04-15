В Одессе вскрыли канал поставки фальшивых долларов из Турции Сегодня 18:30 — Криминал

Делков разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США, esbu.gov.ua

В Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух иностранцев, организовавших канал поставки в Украину поддельных денег номиналом по 100 долларов США в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Канал сбыта фальшивых долларов

Группа лиц, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана, организовала на территории Одесской области канал сбыта фальшивых американских 100 долларовых банкнот. Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции.

Дельцов разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США.

Экспертное исследование показало, что купюры поддельные: они не соответствуют настоящим денежным знакам страны-производителя по способу печати и защитным элементам. В то же время по внешнему виду эти банкноты выглядели как настоящие. При обычном визуальном осмотре и проверке детектором их невозможно было отличить от оригиналов.

Подозрение и суд

Обеим фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.

