В Одессе вскрыли канал поставки фальшивых долларов из Турции

Группа лиц, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана, организовала на территории Одесской области канал сбыта фальшивых американских 100 долларовых банкнот. Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции.
Дельцов разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США.
Экспертное исследование показало, что купюры поддельные: они не соответствуют настоящим денежным знакам страны-производителя по способу печати и защитным элементам. В то же время по внешнему виду эти банкноты выглядели как настоящие. При обычном визуальном осмотре и проверке детектором их невозможно было отличить от оригиналов.
Подозрение и суд
Обеим фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.