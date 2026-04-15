0 800 307 555
В Одессе вскрыли канал поставки фальшивых долларов из Турции

Делков разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США
Делков разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США, esbu.gov.ua
В Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух иностранцев, организовавших канал поставки в Украину поддельных денег номиналом по 100 долларов США в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Канал сбыта фальшивых долларов

Группа лиц, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана, организовала на территории Одесской области канал сбыта фальшивых американских 100 долларовых банкнот. Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции.
Дельцов разоблачили во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тыс. долларов США.
Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции
Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции, esbu.gov.ua
Экспертное исследование показало, что купюры поддельные: они не соответствуют настоящим денежным знакам страны-производителя по способу печати и защитным элементам. В то же время по внешнему виду эти банкноты выглядели как настоящие. При обычном визуальном осмотре и проверке детектором их невозможно было отличить от оригиналов.

Подозрение и суд

Обеим фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
